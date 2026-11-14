گروه استان‌‎ها -مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه گفت: ۶ هزار و ۴۲۶ اثر هنری از ۲۸ استان کشور و هنرمندانی از چند کشور منطقه، کرمانشاه را به صحنه یکی از مهم‌ترین گردهمایی‌های هنری نسل جوان تبدیل می‌کنند؛این رویداد فرصتی برای معرفی استعدادهای بومی و عبور هنر کرمانشاه از مرزهای ملی است.

.به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، مظفر تیموری مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه امروز شنبه در نشست خبری اظهار کرد:کرمانشاه این روزها خود را برای میزبانی رویدادی آماده می‌کند که قرار است فراتر از یک جشنواره هنری، ظرفیت‌های فرهنگی و استعدادهای نسل جوان ایران را در معرض دید قرار دهد.

وی افزود :سی‌وسومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران با میزبانی کرمانشاه و حضور هنرمندانی از داخل و خارج کشور برگزار می‌شود تا این بار هنر، زبان مشترک معرفی ظرفیت‌های فرهنگی استان باشد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه، با اشاره به اهمیت این میزبانی اظهار کرد: برای نخستین بار کرمانشاه میزبان جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران شده است و این دوره با رویکرد بین‌المللی برگزار خواهد شد.

وی افزود: برخورداری کرمانشاه از پیشینه تمدنی، تنوع فرهنگی و استعدادهای هنری، به‌ویژه در رشته‌های هنرهای تجسمی، ظرفیت ارزشمندی برای میزبانی رویدادهای بزرگ فرهنگی ایجاد کرده است و تلاش داریم از این فرصت برای معرفی توانمندی‌های هنرمندان استان در سطح ملی و بین‌المللی بهره ببریم.

تیموری با تشریح آمار آثار ارسالی به جشنواره گفت: در این دوره ۶ هزار و ۴۲۶ اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی و داوری، ۱۷۳ اثر برای حضور در مرحله نهایی انتخاب شدند.

وی افزود: از آثار منتخب، ۹۷ اثر متعلق به بانوان و ۷۶ اثر متعلق به آقایان است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه با اشاره به عملکرد هنرمندان استان در این رقابت ملی تصریح کرد: کرمانشاه پس از تهران، اصفهان، خراسان رضوی و فارس، پنجمین استان از نظر تعداد آثار ارسالی بوده و با حدود ۶۵ اثر منتخب نیز در جمع هشت استان برتر از نظر آثار راه‌یافته به مرحله نهایی قرار گرفته است.

به گفته وی، این آمار نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه هنرمندان جوان کرمانشاهی و ضرورت فراهم کردن فرصت‌های بیشتر برای حضور و رقابت آنان در عرصه‌های حرفه‌ای هنر است.

۳۰۰ میهمان هنری در کرمانشاه؛ حضور هنرمندانی از کشورهای منطقه

تیموری با اشاره به گستره مشارکت در این رویداد اظهار کرد: هنرمندان ۲۸ استان از مجموع ۳۱ استان کشور در جشنواره حضور خواهند داشت و طی پنج روز، حدود ۳۰۰ نفر از هنرمندان، داوران و عوامل اجرایی در کرمانشاه میهمان خواهند بود.

وی ادامه داد: در بخش بین‌المللی نیز حضور هنرمندانی از عمان، عراق و اقلیم کردستان عراق، از جمله بغداد، سلیمانیه و اربیل پیش‌بینی شده است و حدود ۲۰ هنرمند زن و مرد از این کشورها در جشنواره شرکت می‌کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه تأکید کرد: چنین رویدادهایی تنها به رقابت هنری محدود نمی‌شوند، بلکه بستری برای تبادل تجربه، آشنایی با جریان‌های هنری و توسعه ارتباطات فرهنگی میان هنرمندان کشورهای مختلف هستند.

وی با اشاره به بخش‌های تخصصی جشنواره گفت: ۱۱ رشته شامل نقاشی، عکاسی، گرافیک، طراحی، تصویرسازی، خوشنویسی، نگارگری، مجسمه‌سازی، رسانه‌های هنری جدید، هنر سرامیک و کاریکاتور در این دوره حضور دارند.

تیموری افزود: در کنار بخش رقابتی، ۱۱ کارگاه تخصصی طی سه روز با حضور استادان و داوران برجسته کشور برگزار می‌شود و ۱۱ دستیار نیز از میان هنرمندان کرمانشاهی برای همکاری در اجرای این کارگاه‌ها انتخاب شده‌اند.

وی از برگزاری دو نمایشگاه هنری هم‌زمان با جشنواره خبر داد و گفت: نمایشگاه آثار برگزیدگان جشنواره و نمایشگاه نقاشی آثار بشیر نظری در نگارخانه میرزا رضای کلهر برپا خواهد شد.

وقتی هنر از آب می‌گوید؛ «سرزمین من» با یک دغدغه ملی

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه بخش ویژه «سرزمین من» را از دیگر برنامه‌های مهم این جشنواره عنوان کرد و گفت: موضوع آب محور اصلی این بخش است و شعار «آب را گل نکنیم» نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

وی یادآور شد: سال گذشته این بخش با موضوع آب در کرمانشاه برگزار شد و استان در شمار استان‌های برتر قرار گرفت. امسال نیز با استفاده از تجربه دوره گذشته و همراهی دستگاه‌های مرتبط، این بخش در جشنواره دنبال می‌شود.

تیموری با قدردانی از همکاری مجموعه‌های مرتبط با حوزه آب، شهرداری کرمانشاه و سازمان فرهنگی شهرداری اظهار کرد: همراهی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی در برگزاری چنین رویدادهایی نقش مهمی در ارتقای کیفیت برنامه‌ها و تحقق اهداف فرهنگی دارد.

وی در تشریح برنامه زمانی جشنواره گفت: آیین افتتاحیه سی‌وسومین جشنواره ملی هنرهای تجسمی جوانان ایران ساعت ۹: ۳۰ صبح در مجموعه تاریخی طاق‌بستان برگزار می‌شود و آیین اختتامیه نیز روز چهارشنبه ساعت ۱۸ در تالار انتظار کرمانشاه خواهد بود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کرمانشاه در پایان با دعوت از اصحاب رسانه، هنرمندان و علاقه‌مندان برای همراهی با این رویداد خاطرنشان کرد: امیدواریم میزبانی این جشنواره تنها به برگزاری چند روز برنامه هنری محدود نشود و دستاورد آن به تقویت زیرساخت‌های فرهنگی، شناسایی استعدادهای جوان، حمایت از هنرمندان بومی و تثبیت جایگاه کرمانشاه در نقشه هنرهای تجسمی کشور منجر شود.

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