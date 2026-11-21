گروه استان‌‎ها - استاندار کرمانشاه با تأکید بر ضرورت نظارت جدی بر عملکرد نانوایی‌ها و مدیریت توزیع آرد، گفت: هدف از اجرای طرح ساماندهی و هوشمندسازی نظام توزیع آرد، ایجاد محدودیت برای مردم نیست، بلکه مقابله با سوءاستفاده افرادی است که از سهمیه عمومی آرد و نان به نفع خود استفاده می‌کنند و آن را با قیمت‌های گزاف در بازارهای دیگر به فروش می‌رسانند.

اصلاح زنجیره تأمین آرد و نان با هدف صیانت از حقوق مردم و مقابله با تخلفات است









به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ،«منوچهر حبیبی» استاندارکرمانشاه امروز شنبه در نشست شورای آرد و نان استان، با اشاره به ضرورت ساماندهی و هوشمندسازی نظام توزیع آرد و نان اظهار کرد: هدف از اجرای این طرح، ایجاد محدودیت برای مردم نیست، بلکه مقابله با سوءاستفاده افرادی است که از سهمیه عمومی آرد و نان به نفع خود استفاده می‌کنند و آن را با قیمت‌های گزاف در بازارهای دیگر به فروش می‌رسانند.

وی با بیان اینکه اصلاح این زنجیره در نهایت به نفع مردم خواهد بود، افزود: بر اساس گزارش‌های دریافتی، حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد تخلفات صنفی در حوزه نانوایی‌ها و ۳۰ تا ۴۰ درصد تخلفات مربوط به قاچاق آرد و نان است؛ بنابراین ضرورت دارد این بخش با نظارت دقیق و مدیریت مؤثر ساماندهی شود.

استاندار کرمانشاه با تأکید بر اهمیت اطلاع‌رسانی شفاف درباره طرح هوشمندسازی آرد و نان تصریح کرد: یکی از مشکلات موجود، اطلاع‌رسانی ناکافی و اظهارنظرهای متعدد و بعضاً متناقض است که موجب سردرگمی مردم می‌شود. شرکت غله، تعاون روستایی، امور عشایر، جهاد کشاورزی و تعزیرات باید به‌عنوان متولیان و دستگاه‌های مرتبط، اطلاعات دقیق و هماهنگ را در اختیار مردم قرار دهند.

وی با انتقاد از برخی رفتارهای نادرست در برخی واحدهای نانوایی گفت: گزارش‌هایی دریافت شده که برخی خبازان هنگام مراجعه مردم برای خرید نان، مطالبی درباره افزایش قیمت یا سهمیه‌بندی نان مطرح می‌کنند که صحت ندارد و موجب نگرانی شهروندان می‌شود. اتحادیه‌ها و اتاق اصناف باید در این زمینه ورود جدی داشته باشند و نانوایان را نسبت به اطلاع‌رسانی صحیح توجیه کنند.

حبیبی همچنین با اشاره به برخی تخلفات در حوزه کیفیت و زمان پخت نان خاطرنشان کرد: کیفیت نامناسب نان، پخت غیربه‌موقع و رعایت نکردن ساعات فعالیت برخی نانوایی‌ها از جمله مواردی است که مردم نسبت به آن گلایه دارند. نانوایی‌ها باید از ساعات اولیه صبح فعالیت خود را آغاز کنند و کیفیت نان و نحوه خدمت‌رسانی به مردم را جدی بگیرند.

وی با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت‌ها افزود: فرمانداران، شرکت غله، اتاق اصناف، تعزیرات حکومتی، سازمان صمت، بازرسی و جهاد کشاورزی باید نظارت مستمر و جدی بر عملکرد نانوایی‌ها داشته باشند و با متخلفان بدون اغماض برخورد کنند.

استاندار کرمانشاه در ادامه، ساماندهی سهمیه آرد روستایی و عشایری را از اولویت‌های مهم استان دانست و گفت: خانواده‌های روستایی و عشایری که به هر دلیل در سامانه ثبت‌نام نکرده‌اند یا اطلاعات آن‌ها ثبت نشده است، نباید از دریافت سهمیه آرد محروم بمانند.

وی تأکید کرد: دسترسی به سامانه‌های اینترنتی برای همه روستاییان و عشایر آسان نیست و نباید انتظار داشته باشیم این افراد برای ثبت اطلاعات و دریافت سهمیه با مشکلات اداری و سامانه‌ای مواجه شوند. دستگاه‌های متولی باید خودشان برای شناسایی، ثبت اطلاعات و تأمین سهمیه خانوارهای واجد شرایط اقدام کنند.

حبیبی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف نانوایی‌های اختصاصی و مراکز مصرف‌کننده نان اظهار کرد: وضعیت دانشگاه‌ها، مراکز آموزش عالی، مدارس شبانه‌روزی، بیمارستان‌ها، زندان‌ها و سایر مجموعه‌هایی که نیاز مستمر به نان دارند باید به‌صورت شفاف مشخص شود تا هیچ دستگاه یا مجموعه‌ای در تأمین نان مورد نیاز خود بلاتکلیف نماند.

وی همچنین بر ضرورت بررسی وضعیت نان ساجی و حمایت از تولیدکنندگان این نوع نان تأکید کرد و افزود: پخت نان ساجی علاوه بر اینکه بخشی از فرهنگ غذایی و میراث بومی استان است، برای بسیاری از خانواده‌ها به‌ویژه در مناطق روستایی زمینه اشتغال و درآمدزایی فراهم کرده است؛ بنابراین باید با در نظر گرفتن همه جوانب، راهکار مناسبی برای تداوم فعالیت این واحدها و حفظ این ظرفیت بومی اتخاذ شود.

استاندارکرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود، حمل به‌موقع آرد را مورد تأکید قرار داد و گفت: شرکت‌ها و مجموعه‌هایی که مسئولیت حمل آرد را برعهده گرفته‌اند، موظف به اجرای تعهدات قراردادی خود هستند و تأخیر در حمل و تحویل آرد قابل قبول نیست. در صورت کوتاهی پیمانکاران، باید مطابق قرارداد با آن‌ها برخورد و در صورت لزوم از ظرفیت شرکت‌های جایگزین استفاده شود.

وی در ادامه با تأکید بر حمایت از تولید آرد کامل و نان کامل بیان کرد: تولید آرد کامل ارتباط مستقیمی با سلامت مردم دارد و کارخانه‌هایی که در این زمینه فعالیت می‌کنند باید مورد حمایت و تشویق قرار گیرند.



حبیبی پیشنهاد کرد: ۲۰ درصد از سهمیه گندم کارخانه‌های آرد به‌عنوان مشوق در اختیار مجموعه‌هایی قرار گیرد که مسئولیت ارزیابی و نظارت بر کیفیت محصولات را برعهده دارند تا بر اساس بررسی‌های تخصصی، سهمیه تشویقی به کارخانه‌های تولیدکننده آرد کامل اختصاص یابد.

وی در پایان بر ضرورت بازنگری در رتبه‌بندی کارخانه‌های آرد تأکید کرد و گفت: شرکت غله، معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و اداره‌کل استاندارد باید با انجام بررسی‌های کارشناسی، رتبه‌بندی کارخانه‌ها را بر اساس شاخص‌های کیفی مشخص کنند تا حمایت‌ها و مشوق‌ها بر مبنای عملکرد و کیفیت تولید به واحدهای واجد شرایط اختصاص یابد.

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