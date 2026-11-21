گروه استان‌‎ها - جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۶۷ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در این شهرستان، خبر داد.





به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه ، «فرزاد اکبری»جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار کرد: پس از اطلاع ماموران پلیس کرمانشاه از وجود تعدادی ماینر غیرمجاز در یکی از شهرک‌های صنعتی کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی ادامه داد: ماموران پلیس کرمانشاه با انجام تحقیقات همه جانبه، موفق به شناسایی محل نگهداری ماینرها شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی نسبت به انجام بازرسی‌های لازم اقدام کردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از افزود: در بازرسی‌های انجام گرفته از انبار مورد نظر ۶۷ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کشف شد.

وی در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا و تشکیل پرونده ای جهت تحقیقات تکمیلی خبر داد.

انتهای پپام/