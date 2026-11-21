جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه خبر داد:
خاموشی ۶۷ دستگاه ماینر غیرمجاز در کرمانشاه
گروه استانها - جانشین فرمانده انتظامی استان از کشف ۶۷ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال در این شهرستان، خبر داد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان کرمانشاه، «فرزاد اکبری»جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه اظهار کرد: پس از اطلاع ماموران پلیس کرمانشاه از وجود تعدادی ماینر غیرمجاز در یکی از شهرکهای صنعتی کرمانشاه، رسیدگی به موضوع در دستور کار قرار گرفت.
وی ادامه داد: ماموران پلیس کرمانشاه با انجام تحقیقات همه جانبه، موفق به شناسایی محل نگهداری ماینرها شدند و پس از هماهنگی با مقام قضائی نسبت به انجام بازرسیهای لازم اقدام کردند.
جانشین فرمانده انتظامی استان کرمانشاه از افزود: در بازرسیهای انجام گرفته از انبار مورد نظر ۶۷ دستگاه ماینر غیرمجاز به ارزش ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون ریال کشف شد.
وی در پایان از دستگیری یک نفر در این راستا و تشکیل پرونده ای جهت تحقیقات تکمیلی خبر داد.
انتهای پپام/
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