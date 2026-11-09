گروه استان‌ها - معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم با تأکید بر ضرورت مدیریت مصرف انرژی گفت: در شرایط فعلی و با توجه به ناترازی برق کشور، هیچ مجوز جدیدی برای فعالیت مزارع استخراج رمزارز در استان قم صادر نمی‌شود.

امحای ۱۰۰۰ دستگاه ماینر غیرمجاز در قم و توقف کامل صدور مجوز استخراج رمزارز

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، مراسم امحای فنی یک‌هزار و ۱۰ دستگاه ماینر غیرمجاز کشف‌شده در استان قم، روز یکشنبه با حضور مرتضی حیدری، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم، حسین امیری مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری، حسن محبوبی دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و جمعی از مسئولان استانی در محل انبار اداره کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شد.

در این مراسم، تجهیزات غیرمجاز استخراج رمزارز با روش «امحای فنی» و پودر شدن کامل بردهای الکترونیکی، به‌طور کامل از چرخه استفاده خارج شدند تا امکان بازگشت مجدد آن‌ها وجود نداشته باشد.

مرتضی حیدری، معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم در حاشیه این مراسم با تأکید بر پیامدهای منفی فعالیت غیرمجاز این دستگاه‌ها بر شبکه تأمین انرژی کشور گفت: در شرایط ناترازی برق، فعالیت هر دستگاه ماینر معادل مصرف برق ۱۰ خانوار است؛ بنابراین مصرف انرژی یک‌هزار و ۱۰ دستگاه امحاشده، با مصرف برق ۱۰ هزار و ۱۰۰ خانوار برابری می‌کرد که این موضوع فشار مضاعفی بر شبکه برق و تأمین انرژی صنایع و شهروندان وارد می‌سازد.

وی با اشاره به اینکه این تجهیزات منشأ وارداتی و خارجی دارند، تصریح کرد: با توجه به وضعیت خاص انرژی در کشور، جلوگیری از فعالیت غیرمجاز این مراکز به‌طور جدی در دستور کار نیروهای انتظامی و امنیتی قرار دارد.

معاون سیاسی، امنیتی استانداری قم همچنین با اعلام اینکه در شرایط فعلی هیچ مجوز جدیدی برای استخراج رمزارز در استان صادر نمی‌شود، خاطرنشان کرد: تاکنون تنها یک مجوز محدود در این زمینه صادر شده است و متقاضیان تنها در صورت رفع ناترازی برق و دریافت مجوزهای قانونی امکان فعالیت خواهند داشت.

در پایان، مسئولان استانی ضمن قدردانی از تلاش‌های ضابطان قضایی و نیروهای امنیتی در کشف این تجهیزات، از شهروندان خواستند در صورت مشاهده مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، مراتب را به مراجع انتظامی گزارش دهند.