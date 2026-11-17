گروه استان‌ها - استاندار قم در پی ارتحال ملکوتی حضرت آیت‌الله‌العظمی حاج شیخ حسین وحیدخراسانی، از مراجع عالیقدر جهان تشیع، با صدور پیامی این ضایعه بزرگ را به مقام معظم رهبری، حوزه‌های علمیه، بیت مکرم آن مرحوم و عموم پیروان مکتب تشیع تسلیت گفت.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، «اکبر بهنام‌جو» استاندار قم در پی ارتحال آیت‌الله‌العظمی وحیدخراسانی پیامی صادر که به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

«خبر ارتحال ملکوتی فقیه عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله‌العظمی آقای حاج شیخ حسین وحید خراسانی (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) ، مرجع عالی‌قدر جهان تشیع و از استادان برجسته حوزه علمیه قم، موجب تأثر و تأسف عمیق اینجانب و مردم شریف استان قم شد.

ارتحال این عالم ربانی که عمر پربرکت خویش را در راه تبیین معارف اهل‌بیت(ع) ، تربیت شاگردان برجسته و خدمت به اسلام و نظام مقدس جمهوری اسلامی سپری کرد، بی‌شک ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای حوزه‌های علمیه و جهان تشیع به شمار می‌رود.

این مصیبت را به محضر مقدس حضرت بقیة‌الله‌الأعظم(عج) ، مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) ، بیت مکرم و معزز ایشان، فرزندان گرامی آن مرجع عالی‌قدر، حضرت آیت‌الله صادق آملی‌لاریجانی (داماد مکرم ایشان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام) و عموم پیروان مکتب تشیع تسلیت عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال برای آن فقیه فقید و سعید، علو درجات و همجواری با اولیای الهی و برای بازماندگان محترم، صبر جمیل و اجر جزیل مسئلت دارم.»



