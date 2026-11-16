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آسمان قم در حصار آلودگی؛ هوای شهر «ناسالم» شد

گروه استان‌ها - شاخص کیفیت هوا در شهر قم، قنوات و جعفریه امروز ۲۵ آبان در شرایط ناسالم قرار دارد.

نویسنده: محمد احمدی‌نژاد شلمانی

کد خبر: 4202304تاریخ انتشار: 30 بازدید

هوای قمبه گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، بر اساس اطلاعات اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم، امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌، شاخص کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) ، در شهرهای قم، قنوات و جعفریه در شرایط ناسالم و در شهر کهک در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

همچنین با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان و پایداری شرایط جوی، تداوم این وضعیت یا افزایش غلظت آلاینده‌ها تا روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌دور از انتظار نیست.

به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، بیماران مبتلا به آسم، کودکان، سالمندان و زنان باردار توصیه می‌شود از انجام فعالیت‌های طولانی‌مدت و سنگین در فضای باز خودداری کرده و تا حد امکان مدت حضور خود در فضای خارج از منزل را کاهش دهند.


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برچسب ها

قمآلودگی هواهوای ناسالم

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