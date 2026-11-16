آسمان قم در حصار آلودگی؛ هوای شهر «ناسالم» شد

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، بر اساس اطلاعات اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان قم، امروز دوشنبه ۲۵ آبان‌، شاخص کیفیت هوا به دلیل افزایش غلظت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) ، در شهرهای قم، قنوات و جعفریه در شرایط ناسالم و در شهر کهک در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

همچنین با توجه به پیش‌بینی اداره‌کل هواشناسی استان و پایداری شرایط جوی، تداوم این وضعیت یا افزایش غلظت آلاینده‌ها تا روز چهارشنبه ۲۷ آبان‌دور از انتظار نیست.

به افراد مبتلا به بیماری‌های قلبی و ریوی، بیماران مبتلا به آسم، کودکان، سالمندان و زنان باردار توصیه می‌شود از انجام فعالیت‌های طولانی‌مدت و سنگین در فضای باز خودداری کرده و تا حد امکان مدت حضور خود در فضای خارج از منزل را کاهش دهند.



