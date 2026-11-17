گروه استان‌ها - معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم از اعلام سه روز عزای عمومی در استان و تعطیلی مدارس و ادارات در روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، در پی ارتحال آیت‌الله العظمی وحیدخراسانی سه روز عزای عمومی و تعطیلی روز چهارشنبه در قم اعلام شد.

تشییع در قم

معاون سیاسی و امنیتی استاندار قم از اعلام سه روز عزای عمومی در استان و تعطیلی مدارس و ادارات در روز چهارشنبه ۲۷ آبان ۱۴۰۵، همزمان با مراسم تشییع پیکر مطهر حضرت آیت‌الله العظمی وحید خراسانی خبر داد.

تدفین در مشهد

پیکر مطهر حضرت آیت الله وحید خراسانی(ره) پس از تشییع در قم، به مشهد مقدس انتقال خواهد یافت تا روز پنجشنبه، پس از برگزاری مراسم تشییع، در جوار مضجع نورانی حضرت علی بن موسی‌الرضا علیه‌السلام به خاک سپرده شود.



