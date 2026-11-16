۱۹۴ هزار جلد کتاب و نسخه نفیس در کتابخانه حرم مطهر

گروه استان‌ها - رئیس کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه(س) از نگهداری ۱۹۴ هزار جلد کتاب و نسخه در بخش‌های مختلف این کتابخانه خبر داد و گفت: مجموعه فوق با برخورداری از منابع چاپی، خطی، سنگی و سربی، گنجینه‌ای ارزشمند از میراث مکتوب و فرهنگی را در خود جای‌داده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، حجت‌الاسلام صادق فلاح‌پور با تشریح ظرفیت‌های کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه(س) ، افزود: مجموع منابع موجود در بخش‌های مختلف کتابخانه به ۱۹۴ هزار و ۲۰۴ جلد و نسخه می‌رسد که در قالب مخازن و بخش‌های تخصصی نگهداری و در اختیار مراجعان و پژوهشگران قرار دارد.

وی با اشاره به منابع موجود در بخش قفسه باز کتابخانه، اضافه کرد: در بخش خواهران ۵۹ هزار و ۲۲۷ جلد و در بخش برادران ۶۶ هزار و ۳۳۸ جلد کتاب نگهداری می‌شود؛ همچنین بخش امانی دارای ۱۴ هزار و ۷۰۹ جلد کتاب است و بخش‌های مرجع خواهران و برادران نیز به ترتیب یک‌هزار و ۶۱ و یک‌هزار و ۱۴۶ جلد منبع دارند.

وی ادامه داد: گنجینه نفایس با یک‌هزار و ۳۰۶ جلد، مخزن ویژه کتاب‌های پیش از انقلاب با ۲۳ هزار و ۱۷۱ جلد، کتابخانه لاتین با یک‌هزار و ۶۳۱ جلد، مخزن بسته با ۱۰۶ جلد و گنجینه قرآن با ۲ هزار و ۲۱۴ جلد از دیگر بخش‌های این مجموعه به شمار می‌روند؛ همچنین گنجینه حضرت معصومه(س) نیز ۲۸۴ جلد کتاب را در خود جای داده است.

فلاح‌پور با اشاره به ارزش تاریخی و پژوهشی بخشی از منابع کتابخانه، بیان کرد: در این مجموعه ۴۳۰ جلد کتاب سربی، چهار هزار و ۱۰۹ جلد کتاب سنگی، ۳۷۶ نسخه قرآن خطی و ۲ هزار و ۸۷۷ نسخه کتاب خطی نگهداری می‌شود؛ همچنین یک‌هزار و ۵۷ جلد کتاب در مخزن ویژه کتب با عطف زرد قرار دارد.

وی درباره دیگر منابع اطلاعاتی کتابخانه نیز گفت: آرشیو روزنامه‌ها شامل یک‌هزار و ۶۱۴ شماره و آرشیو مجلات دارای ۶ هزار و ۴۳۰ شماره است و سه‌هزار و ۴۱۲ جلد کتاب پشتیبان نیز در این مجموعه نگهداری می‌شود.

رییس کتابخانه حرم مطهر حضرت معصومه(س) خاطرنشان کرد: تنوع منابع و وجود بخش‌های تخصصی و گنجینه‌های تاریخی، ظرفیت قابل توجهی برای بهره‌مندی علاقه‌مندان، محققان و پژوهشگران از منابع علمی و میراث مکتوب فراهم کرده است.



