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تشییع پیکر حضرت آیت الله وحید خراسانی فردا چهارشنبه
گروه استانها - مراسم تشییع پیکر مطهر آیت الله العظمی وحید خراسانی صبح چهارشنبه برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، پیکر مرحوم آیت الله العظمی وحید خراسانی ساعت ۹ صبح فردا چهارشنبه ۲۷ آبان از مسجد فاطمیه خیابان ۱۹دی (باجک) به طرف حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) برگزار میگردد.
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