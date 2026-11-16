با حضور آیتالله اعرافی در بوسنی؛
رئیسالعلمای جدید بوسنی و هرزگوین رسماً معرفی شد + عکس
گروه استانها - آیتالله اعرافی، مدیر حوزههای علمیه، به دعوت رسمی رئیسالعلمای بوسنی و هرزگوین برای شرکت در «مراسم منشور» جهت تنفیذ حکم رئیسالعلما، به این کشور سفر کرد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم، آیتالله «علیرضا اعرافی» مدیر حوزههای علمیه، به دعوت رسمی رئیسالعلمای بوسنی و هرزگوین برای شرکت در «مراسم منشور» جهت تنفیذ حکم رئیسالعلما، به این کشور سفر کرد.
بر اساس این گزارش: آیت الله اعرافی در این سفر سهروزه، علاوه بر شرکت در مراسم تنفیذ، با شخصیتهای دینی، علمی و سیاسی دیدار و از مجموعههای فرهنگی و دینی بازدید کرد و برنامههایی نیز با شیعیان و مسلمانان داشت.
وی در این سفر سهروزه با باقر عزتبگوویچ، رئیسجمهور سابق بوسنی و هرزگوین (فرزند مرحوم علی عزتبگوویچ، نخستین رئیسجمهور کشور پس از استقلال) و رهبر حزب اقدام دموکراتیک، شفیق جعفروویچ، رئیسجمهور سابق، شیخ نجاد گرابوس، رئیسالعلمای جدید بوسنی، شیخ حسین کاوازویچ، رئیسالعلمای سابق، و شیخ مصطفی سریچ، رئیسالعلمای اسبق، دیدار کرد.
مدیر حوزههای علمیه علاوه بر بازدید از نهادهای نمایندگی جمهوری اسلامی در بوسنی، از آخرین فعالیتها در این کشور مطلع شد و زمینههای توسعه تعامل حوزههای علمیه را بررسی کرد.
آیتالله اعرافی با نخبگان فکری و علمی بوسنیایی نشستهای تخصصی خواهد داشت و در جمع شیعیان و مسلمانان، به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلاماللهعلیها، شهادت امام شهید و روایت پیروزی در دو جنگ اخیر، سخنرانیهایی داشت.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.