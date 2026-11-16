گروه استان‌ها - آیت‌الله اعرافی، مدیر حوزه‌های علمیه، به دعوت رسمی رئیس‌العلمای بوسنی و هرزگوین برای شرکت در «مراسم منشور» جهت تنفیذ حکم رئیس‌العلما، به این کشور سفر کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان قم ، آیت‌الله «علیرضا اعرافی» مدیر حوزه‌های علمیه، به دعوت رسمی رئیس‌العلمای بوسنی و هرزگوین برای شرکت در «مراسم منشور» جهت تنفیذ حکم رئیس‌العلما، به این کشور سفر کرد.

بر اساس این گزارش: آیت الله اعرافی در این سفر سه‌روزه، علاوه بر شرکت در مراسم تنفیذ، با شخصیت‌های دینی، علمی و سیاسی دیدار و از مجموعه‌های فرهنگی و دینی بازدید کرد و برنامه‌هایی نیز با شیعیان و مسلمانان داشت.

وی در این سفر سه‌روزه با باقر عزت‌بگوویچ، رئیس‌جمهور سابق بوسنی و هرزگوین (فرزند مرحوم علی عزت‌بگوویچ، نخستین رئیس‌جمهور کشور پس از استقلال) و رهبر حزب اقدام دموکراتیک، شفیق جعفروویچ، رئیس‌جمهور سابق، شیخ نجاد گرابوس، رئیس‌العلمای جدید بوسنی، شیخ حسین کاوازویچ، رئیس‌العلمای سابق، و شیخ مصطفی سریچ، رئیس‌العلمای اسبق، دیدار کرد.

مدیر حوزه‌های علمیه علاوه بر بازدید از نهادهای نمایندگی جمهوری اسلامی در بوسنی، از آخرین فعالیت‌ها در این کشور مطلع شد و زمینه‌های توسعه تعامل حوزه‌های علمیه را بررسی کرد.

آیت‌الله اعرافی با نخبگان فکری و علمی بوسنیایی نشست‌های تخصصی خواهد داشت و در جمع شیعیان و مسلمانان، به مناسبت شهادت حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، شهادت امام شهید و روایت پیروزی در دو جنگ اخیر، سخنرانی‌هایی داشت.



