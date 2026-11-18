11334بازدید
حمله شدید ایران به پایگاه موشکی آمریکا در کویت
منابع عربی از انفجارهای شدید در پایگاه علی السالم کویت و به صدا در آمدن آژیرهای هشدار خبر میدهند.
به گزارش تابناک؛ منابع عربی خبر دادند که پایگاه علی السالم کویت در حال حاضر (بامداد چهارشنبه) هدف حملات ایران قرار دارد و صدای چندین انفجار گزارش شده است.
همزمان ارتش کویت مدعی شد که پدافند هوایی این کشور در حال حاضر در حال مقابله با حملات پهپادی از جانب ایران است.
پایگاه علی السالم کویت از اصلیترین مقرهای ارتش تروریستی آمریکا محسوب میشود که در طول جنگ بارها شلیک موشکهای هیمارس و اتاکمز از این پایگاه به سمت ایران گزارش شده است.
منبع: تسنیم
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.