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حمله پهپادی یمن به جده

نیروهای مسلح یمن پس از حمله به ریاض این بار به جده حمله کرد. پیش از این نیز یمن به ریاض پایتخت عربستان و جنوب این کشور حمله کرده بود.

کد خبر: 4201914تاریخ انتشار: 0 بازدید

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به گزارش تابناک؛ منابع خبری روز شنبه نیروهای مسلح یمن طی حمله‌ای جده را هدف قرار دادند.

پیش از این نیز یمن به ریاض پایتخت عربستان و جنوب این کشور حمله کرده بود.

پیشتر عربستان طی حمله‌ای موشکی به شهرهای مران و الظاهر در صعده حمله کرد.

منبع: ایسنا


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یمنجدهریاضحمله پهپادیحمله یمن

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