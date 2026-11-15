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حمله پهپادی یمن به جده
نیروهای مسلح یمن پس از حمله به ریاض این بار به جده حمله کرد. پیش از این نیز یمن به ریاض پایتخت عربستان و جنوب این کشور حمله کرده بود.
به گزارش تابناک؛ منابع خبری روز شنبه نیروهای مسلح یمن طی حملهای جده را هدف قرار دادند.
پیش از این نیز یمن به ریاض پایتخت عربستان و جنوب این کشور حمله کرده بود.
پیشتر عربستان طی حملهای موشکی به شهرهای مران و الظاهر در صعده حمله کرد.
منبع: ایسنا
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