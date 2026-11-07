به گزارش تابناک؛ روزنامه وال‌استریت ژورنال با بررسی مکاتبات شرکت‌های کشتیرانی گزارش داد انصارالله یمن با ایجاد سازوکاری برای صدور مجوز عبور، عملاً بر تردد کشتی‌ها در دریای سرخ نظارت می‌کند و برخی شرکت‌های کشتیرانی برای اطمینان از امنیت مسیر خود، پیش از ورود به این آبراه با آنها مکاتبه می‌کنند.

طبق این گزارش این گروه از طریق نهادی اداری به نام «مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه» (HOCC) ، درخواست‌های شرکت‌های کشتیرانی را دریافت و بررسی می‌کند و محدودیت‌های دریایی اعلام‌شده از سوی خود را به آن‌ها ابلاغ می‌کند. بر اساس این گزارش یمنی‌ها این مرکز را در اوایل سال ۲۰۲۴ تأسیس کردند.

اگرچه از نظر فنی کشتی‌های فاقد ارتباط با آمریکا، بریتانیا و اسرائیل می‌توانند بدون تماس با این مرکز از منطقه عبور کنند، اما پس از اعلام محاصره دریایی عربستان سعودی در ژوئیه ۲۰۲۶، برخی شرکت‌های کشتیرانی برای اطمینان از امنیت مسیر خود، پیش از ورود مجدد به دریای سرخ با این مرکز تماس گرفته‌اند. وال‌استریت ژورنال با استناد به ایمیل‌های ردوبدل‌شده میان شرکت‌های کشتیرانی و انصارالله نمونه‌ای از درخواست یک کشتی در ۱۶ اوت را منتشر کرده است.

در این درخواست، ناخدای کشتی اعلام کرده بود که مالک، شرکت مدیریت و بهره‌بردار کشتی همگی چینی هستند و تمام خدمه نیز تابعیت چین دارند؛ همچنین این کشتی هیچ ارتباطی با آمریکا، بریتانیا و اسرائیل ندارد. ناخدای کشتی در ادامه، خواستار صدور مجوز عبور ایمن از تنگه باب‌المندب شده و تعهد کرده بود محدودیت اعلام‌شده درباره تردد دریایی به مقصد و از مبدأ بنادر عربستان سعودی را رعایت کند. این گزارش می‌افزاید یمنی‌ها معمولاً در صورت تصمیم به پاسخ‌گویی، ظرف ۲۴ ساعت به درخواست‌ها جواب می‌دهند. وال‌استریت ژورنال همچنین نمونه‌ای از پاسخ این مرکز به کشتی کانتینری چینی «ژونگ چنگ چانگ لینگ» در سپتامبر ۲۰۲۶ را منتشر کرده است. در این پاسخ، مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه اعلام کرده بود این کشتی با شماره شناسایی بین‌المللی ۱۱۲۴۳۱۰ می‌تواند با ایمنی از دریای سرخ، تنگه باب‌المندب، خلیج عدن و دریای عرب عبور کند.





این مرکز در پاسخ خود از کشتی خواسته بود سامانه شناسایی خودکار (AIS) و کانال ۱۶ رادیوی دریایی را در تمام مدت عبور روشن نگه دارد، از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی پیروی کند، به کشتی‌هایی که سامانه شناسایی خودکارشان خاموش است و همچنین شناورهای نظامی نزدیک نشود و هرگونه فعالیت مشکوک در اطراف کشتی را گزارش کند. همچنین از ناخدای کشتی خواسته شده بود هرگونه تغییر در برنامه سفر را به این مرکز اطلاع دهد. مجوز صادرشده نیز هفت روز اعتبار داشت. وال‌استریت ژورنال می‌نویسد انصارالله احتمالاً با درخواست روشن نگه داشتن سامانه‌های ارتباطی و شناسایی کشتی‌ها، درصدد رصد مسیر حرکت آن‌ها هستند.





سامانه AIS اطلاعاتی مانند هویت، موقعیت، سرعت و مقصد کشتی را مخابره می‌کند و کانال ۱۶ رادیوی دریایی نیز برای ارتباطات اضطراری بین‌المللی مورد استفاده قرار می‌گیرد. به گفته ناخدای کشتی «ژونگ چنگ چانگ لینگ» ، شرکت مدیریت کشتی از سر احتیاط به او دستور داده بود با حوثی‌ها تماس بگیرد. داده‌های رهگیری دریایی نشان می‌دهد این کشتی پس از دریافت پاسخ انصارالله عصر ۸ سپتامبر مقصد خود را از بندر کلانگ مالزی به عبارت «حفاظت مسلحانه در عرشه» تغییر داد؛ اقدامی که معمولاً برای بازداشتن مهاجمان و دزدان دریایی از نزدیک شدن به کشتی انجام می‌شود. این کشتی سپس از دریای سرخ و تنگه باب‌المندب عبور کرد و در ۱۱ سپتامبر وارد اقیانوس هند شد. مقصد آن پس از عبور نیز بار دیگر به بندر کلانگ تغییر یافت. این کشتی در تمام طول مسیر سامانه شناسایی خودکار خود را روشن نگه داشت.





بر اساس این گزارش، تنگه باب‌المندب یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های کشتیرانی جهان و مسیر اصلی اتصال آسیا به خاورمیانه، شمال آفریقا و اروپا است. حدود ۱۰ تا ۱۲ درصد از محموله‌های نفتی حمل‌شده از طریق دریا و تجارت دریایی با مقصد کانال سوئز از این تنگه عبور می‌کند. تغییر مسیر کشتی‌ها و عبور از دماغه امید نیک در جنوب آفریقا نیز می‌تواند حدود دو هفته به زمان سفر دریایی آن‌ها اضافه کند. با این حال، همه شرکت‌های کشتیرانی حاضر به تماس با انصارالله نشده‌اند. آمریکا این گروه را تحریم کرده.

همچنین دستورالعمل رسمی نهادهای بین‌المللی دریانوردی به کشتی‌ها توصیه می‌کند با مرکز هماهنگی عملیات بشردوستانه حوثی‌ها وارد تعامل نشوند و در آن ثبت‌نام نکنند. وال‌استریت ژورنال در پایان گزارش می‌دهد که عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل گاز از تنگه باب‌المندب پس از اعلام محاصره دریایی از سوی انصارالله در ژوئیه کاهش یافت، اما از آن زمان تاکنون تا حدودی بهبود پیدا کرده است. وال‌استریت ژورنال در پایان گزارش می‌دهد که عبور نفتکش‌ها و کشتی‌های حامل گاز از تنگه باب‌المندب پس از اعلام محاصره دریایی از سوی حوثی‌ها در ژوئیه کاهش یافت، اما از آن زمان تاکنون تا حدودی بهبود پیدا کرده است.

منبع: فارس