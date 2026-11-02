یمن: پاسخ شدید به جنایات عربستان در راه است

به گزارش تابناک؛ در حالی که عربستان سعودی بعد از شکست میدانی مقابل یمن و ناتوانی در محافظت از زیرساخت‌های نفتی و اقتصادی خود در برابر عملیات‌های ارتش یمن، همچنان به هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در این کشور ادامه می‌دهد، وزارت خارجه یمن شب گذشته با صدور بیانیه‌ای به سعودی‌ها درباره ادامه این جنایات خود هشدار داد.



وزارت خارجه یمن اعلام کرد که تشدید تجاوزات عربستان سعودی در هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی و غیرنظامیان، با پاسخ‌های دردناکی علیه آن و مراکز تأمین مالی این جنایات مواجه خواهد شد.



این وزارتخانه تاکید کرد که خواسته‌های یمنی‌ها، حقوق مشروع و غیرقابل مذاکره است و از آن کوتاه نمی‌آیند.



در ادامه این بیانیه آمده است که مردم یمن در حال حاضر درگیر نبردی سرنوشت‌ساز هستند که توسط رژیم متجاوزی که تمام هنجارها، قوانین و کنوانسیون‌های تعیین‌شده را نادیده گرفته، بر آنها تحمیل شده است.



این بیانیه بعد از آن است که عربستان سعودی در ادامه اقدامات جنون‌آمیز و نقض آشکار قوانین بین‌المللی، بار دیگر دست به حملات هوایی علیه زیرساخت‌های حیاتی و غیرنظامی یمن زد.



بر اساس گزارش‌های میدانی از یمن، جنگنده‌های سعودی پس از هدف قرار دادن خباثت‌آمیز دو فروند کشتی تجاری، اسکله‌ها و کامیون‌های مستقر در بندر نفتی «رأس عیسی» در استان الحدیده را به شدت بمباران کردند. در جریان این حمله وحشیانه به تأسیسات بندری، دست‌کم ۷ تن از شهروندان غیرنظامی یمنی به شدت مجروح و راهی مراکز درمانی شدند.



پیش از این، حزام الاسد، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، با ارسال پیامی هشدارآمیز و کوبنده به سران رژیم سعودی اعلام کرد: عربستان با هدف قرار دادن کشتی‌های تجاری، دری را به روی خود باز کرد که توانایی بستن آن را نخواهد داشت.



نصرالدین عامر، رئیس بخش رسانه‌ای دولت صنعا هم به این منظور با اشاره به تداوم حملات ارتش یمن علیه تاسیسات شرکت آرامکوی سعودی گفت که شرکت آرامکو در خط مقدم تامین مالی جنگ علیه یمن قرار دارد و بودجه این شرکت برای تأمین مالی جنگ‌ها و تجاوزات در منطقه، از جمله حمایت از دشمن اسرائیلی، استفاده می‌شود.



وی از سرمایه‌گذاران در آرامکو خواست تا هشدارهای نیروهای مسلح یمن را جدی بگیرند؛ زیرا ادامه تجاوز و محاصره عربستان علیه یمن موجب می‌شود که نیروهای یمنی به هدف قرار دادن مداوم زیرساخت‌های آرامکو ادامه دهند و این امر سرمایه‌گذاری‌ها در این شرکت را در معرض ضررهای قابل توجهی قرار می‌دهد.

منبع: تسنیم