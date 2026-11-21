با آغاز فصل سرما و مهاجرت فلامینگوها به مناطق گرم‌تر، هزاران قطعه از این پرندگان زیبا در مسیر کوچ خود به دریاچه مهارلو در استان فارس می‌رسند؛ تجمع و پرواز آن‌ها بر فراز آب، جلوه‌ای چشم‌نواز از تنوع زیستی این تالاب را به نمایش می‌گذارد.