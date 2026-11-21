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کد خبر: 4203349
۱۴۰۵/۰۸/۳۰ ۱۷:۴۳
عکس: فلامینگوهای مهاجر در دریاچه مهارلو
با آغاز فصل سرما و مهاجرت فلامینگوها به مناطق گرمتر، هزاران قطعه از این پرندگان زیبا در مسیر کوچ خود به دریاچه مهارلو در استان فارس میرسند؛ تجمع و پرواز آنها بر فراز آب، جلوهای چشمنواز از تنوع زیستی این تالاب را به نمایش میگذارد.
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