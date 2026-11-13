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عکس: جلوه هایی از حیاتوحش جهان
منتخبی از زیباترین و جذابترین تصاویر حیاتوحش در سراسر جهان در هفتهای که گذشت؛ از حضور سگهای آبی در طبیعت اسکاتلند و دویدن زرافهها تا نشانههای امیدبخش برای بقای موشهای خرمای فندقی.
منتخبی از زیباترین و جذابترین تصاویر حیاتوحش در سراسر جهان در هفتهای که گذشت؛ از حضور سگهای آبی در طبیعت اسکاتلند و دویدن زرافهها تا نشانههای امیدبخش برای بقای موشهای خرمای فندقی.
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