مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز از اجرای محدودیت تردد در مسیر جنوب به شمال جاده چالوس و آزادراه تهران ـ شمال خبر داد و گفت: تردد تمامی وسایل نقلیه در این مسیرها از ساعت ۱۴ امروز (۲۲ آبان‌ماه) ممنوع شده است.

به گزارش تابناک؛داریوش باقرجوان، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز، با اشاره به آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی استان اظهار کرد: با توجه به تصمیمات اتخاذشده برای مدیریت ترافیک، محدودیت تردد در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران ـ شمال و محور کرج ـ چالوس از ساعت ۱۴ امروز، پنجشنبه ۲۲ آبان‌ماه، به اجرا درآمده است.

وی افزود: بر اساس این محدودیت، تردد تمامی وسایل نقلیه در مسیر جنوب به شمال این دو محور متوقف شده و تردد در این مسیرها به‌صورت یک‌طرفه مدیریت می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان البرز با اشاره به اعلام این محدودیت از سوی مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا و مرکز مدیریت راه‌های کشور، از رانندگان خواست ضمن توجه به اطلاعیه‌های ترافیکی، از اصرار بر تردد در مسیرهای مسدودشده خودداری کرده و برای اطلاع از آخرین وضعیت راه‌ها، اطلاعیه‌های رسمی را دنبال کنند.





منبع:فارس