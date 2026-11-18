سوت

مهدی اربابی، پیشکسوت فوتبال ایران و رئیس پیشین هیئت فوتبال استان تهران، درگذشت. اربابی متولد ۲۷ فروردین ۱۳۲۵ در محله شمیرانات تهران بود. او به مدت ۱۰ سال ریاست هیئت فوتبال استان تهران را بر عهده داشت و در دو دوره نیز به‌عنوان مدیرکل باشگاه ورزشی انقلاب فعالیت کرد. اربابی همچنین مؤسس باشگاه سعدآباد بود و در این مجموعه مسئولیت مربیگری و سرپرستی را بر عهده داشت. تیم سعدآباد تحت هدایت او در سال ۱۳۶۲ موفق شد عنوان قهرمانی جام حذفی فوتبال ایران را کسب کند. این پیشکسوت فوتبال در دو دوره مربی تیم ملی جوانان بود و یک دوره نیز به‌عنوان سرپرست این تیم فعالیت کرد. مسئولیت باشگاه ایرانیان دوبی و مدیریت باشگاه بنیاد شهید از دیگر سوابق مدیریتی و ورزشی او به شمار می‌رود. حمید استیلی، اکبر یوسفی، علی‌اصغر مدیرروستا، محسن گروسی، احمدرضا دانا، علی لطیفی و رضا رضایی‌منش از نفراتی بودند که یک روز پیش از فوتش به عیادت اربابی رفتند.