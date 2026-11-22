بر اساس تقویم تقویم سال ۱۴۰۶ در اسفندماه امکان پنج روز تعطیلی متوالی برای کارکنان بخش های دولتی، عمومی و بخش خصوصی فراهم خواهد بود.

به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی تابناک، زمان سال تحویل ۱۴۰۶ به وقت ایران ساعت ۲۳ و ۵۴ دقیقه و ۴۳ ثانیه روز شنبه ۲۹ اسفند ۱۴۰۵ است و تقویم سال ۱۴۰۶ با مجموعه‌ای از مناسبت‌های ملی، مذهبی، تاریخی و بین‌المللی، نکات قابل‌توجهی برای برنامه‌ریزی سال آینده در خود جای داده است.

بررسی تقویم این سال نشان می‌دهد ۲۷ روز تعطیل رسمی در ماه‌های مختلف سال توزیع شده و سه ماه تیر، شهریور و مهر فاقد تعطیلی رسمی هستند. همچنین برخی تعطیلات با روز جمعه مصادف شده‌اند و تعدادی از مناسبت‌ها نیز در مجاورت آخر هفته قرار گرفته‌اند.

بیشتر بخوانید؛



حقوق کارگران در سال ۱۴۰۶ چه مبلغی است؟

از نکات قابل‌توجه تقویم ۱۴۰۶، اضافه شدن ۱۸ مناسبت جدید با محوریت تحولات اخیر کشور است؛ مناسبت‌هایی از جمله «روز حماسه دفاع از ایران» ، «روز بعثت مردم ایران» ، «روز بزرگداشت شهدای دفاع مقدس سوم» ، «روز شهدای ناوشکن دنا» و سالروز انتخاب رهبر جدید توسط مجلس خبرگان.

در اینفوتابناک، جزئیات تعطیلات ماهانه، تعطیلات متوالی، مناسبت‌های جدید و نکات ویژه تقویم ۱۴۰۶ را مرور کرده‌ایم.