زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر بامداد یکشنبه حوالی شهرستان خوی را لرزاند و جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی از آماده‌باش کامل نیروهای امدادی در تمامی شعب خبر داد.

به گزارش تابناک؛ حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی اعلام کرد: ساعت ۰۰: ۵۵ بامداد «یکشنبه اول آذرماه» ، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، حوالی شهرستان خوی را لرزاند.

به گفته او، کانون این زمین‌لرزه در فاصله ۱۷ کیلومتری خوی، ۲۹ کیلومتری زرآباد و ۳۶ کیلومتری قطور گزارش شده است.

جمعیت هلال‌احمر آذربایجان‌غربی کماکان در تمامی شعب در حالت آماده‌باش کامل قرار دارد.

تاکنون خبری از خسارت‌های احتمالی این زلزله گزارش نشده است.

منبع: ایسنا



