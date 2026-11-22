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دو زمینلرزه در ساعات اولیه صبح در خوی
زمینلرزهای به بزرگی ۴.۳ ریشتر بامداد یکشنبه حوالی شهرستان خوی را لرزاند و جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی از آمادهباش کامل نیروهای امدادی در تمامی شعب خبر داد.
به گزارش تابناک؛ حمید محبوبی، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی اعلام کرد: ساعت ۰۰: ۵۵ بامداد «یکشنبه اول آذرماه» ، زمینلرزهای به بزرگی ۴.۳ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، حوالی شهرستان خوی را لرزاند.
به گفته او، کانون این زمینلرزه در فاصله ۱۷ کیلومتری خوی، ۲۹ کیلومتری زرآباد و ۳۶ کیلومتری قطور گزارش شده است.
جمعیت هلالاحمر آذربایجانغربی کماکان در تمامی شعب در حالت آمادهباش کامل قرار دارد.
تاکنون خبری از خسارتهای احتمالی این زلزله گزارش نشده است.
منبع: ایسنا
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