زلزله‌ مسجدسلیمان را لرزاند

به گزارش تابناک؛ بر اساس اطلاعات اولیه اعلام‌شده، این زمین‌لرزه ساعت ۲۲: ۲۹: ۰۳ روز پنجشنبه در حوالی شهرستان مسجدسلیمان به وقوع پیوست.

بنا بر این گزارش؛ بزرگی این زمین‌لرزه ۴.۱ ریشتر و عمق کانونی آن ۱۰ کیلومتر از سطح زمین گزارش شده است. مختصات جغرافیایی این زمین‌لرزه ۳۱.۷۵ درجه عرض شمالی و ۴۹.۲۳ درجه طول شرقی اعلام شده است.

با توجه به بزرگی و عمق کم زمین‌لرزه، این رویداد لرزه‌ای در منطقه و محدوده‌های اطراف قابل احساس بوده است. تا زمان انتشار این خبر، اطلاعات رسمی و تاییدشده‌ای درباره میزان خسارات احتمالی یا تلفات جانی ناشی از این زمین‌لرزه در دسترس نیست.

گزارش تکمیلی درباره خسارات احتمالی و ارزیابی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان متعاقبا منتشر خواهد شد.

منبع: ایرنا