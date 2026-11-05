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زلزله‌ مسجدسلیمان را لرزاند

زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۴.۱ ریشتر ساعت ۲۲: ۲۹ دقیقه شامگاه پنجشنبه حوالی مسجدسلیمان را لرزاند.

کد خبر: 4200088تاریخ انتشار: 1044 بازدید۰

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به گزارش تابناک؛ بر اساس اطلاعات اولیه اعلام‌شده، این زمین‌لرزه ساعت ۲۲: ۲۹: ۰۳ روز پنجشنبه در حوالی شهرستان مسجدسلیمان به وقوع پیوست. 

بنا بر این گزارش؛ بزرگی این زمین‌لرزه ۴.۱ ریشتر و عمق کانونی آن ۱۰ کیلومتر از سطح زمین گزارش شده است. مختصات جغرافیایی این زمین‌لرزه ۳۱.۷۵ درجه عرض شمالی و ۴۹.۲۳ درجه طول شرقی اعلام شده است.

 با توجه به بزرگی و عمق کم زمین‌لرزه، این رویداد لرزه‌ای در منطقه و محدوده‌های اطراف قابل احساس بوده است. تا زمان انتشار این خبر، اطلاعات رسمی و تاییدشده‌ای درباره میزان خسارات احتمالی یا تلفات جانی ناشی از این زمین‌لرزه در دسترس نیست.

 گزارش تکمیلی درباره خسارات احتمالی و ارزیابی دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان متعاقبا منتشر خواهد شد.

 منبع: ایرنا

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زلزلهزمین لرزهمسجد سلیمان

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