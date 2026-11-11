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عکس:افتتاح مرکز آموزشی جانفدای جوادالائمه (ع)
این مرکز آموزشی جدید با حضور معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای چهارگانه در مرکز آموزش جوادالائمه (ع) نزاجا به بهرهبرداری رسید.
این مرکز آموزشی جدید با حضور معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای چهارگانه در مرکز آموزش جوادالائمه (ع) نزاجا به بهرهبرداری رسید.
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