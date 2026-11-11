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کد خبر: 4201191

عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)

این مرکز آموزشی جدید با حضور معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای چهارگانه در مرکز آموزش جوادالائمه (ع) نزاجا به بهره‌برداری رسید.

عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
عکس:افتتاح مرکز آموزشی جان‌فدای جوادالائمه (ع)
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آموزش نظامیعکس خبریجانفدا

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