این مرکز آموزشی جدید با حضور معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان نیروهای چهارگانه در مرکز آموزش جوادالائمه (ع) نزاجا به بهره‌برداری رسید.