به گزارش تابناک؛ یک مرد ۲۸ ساله ساکن شمال شرقی ایالات متحده، پس از یک عمل جراحی مغز، دچار یک عارضه پزشکی نادر شده است که باعث می‌شود چهره اطرافیانش را با اجزای صورت گربه خانگی خود، لونا، ببیند.

این اختلال عجیب بینایی از دو سال پیش، پس از جراحی برای برداشتن کلافی غیرطبیعی از رگ‌های خونی با خطر خونریزی مغزی یا مالفورماسیون شریانی وریدی (Arteriovenous Malformation) ، آغاز شد.

از آن زمان، وقتی این فرد در طول روز به صورت آدم‌ها نگاه می‌کند، اجزای صورت گربه خود را روی چهره آن‌ها می‌بیند. ماجرا گاهی برعکس هم می‌شود؛ اگر او اول صبح پیش از همه چهره یک انسان را ببیند، همان ویژگی‌های چهره انسان روی صورت گربه و حتی افراد بعدی که با آن‌ها روبه‌رو می‌شود منتقل خواهد شد.

مختصر و مفید: چرا این بیمار پس از عمل جراحی، چهره دیگران را شبیه گربه می‌بیند؟

آسیب به بخش پردازش چهره در لوب گیجگاهی راست حین جراحی توده عروقی، باعث تداخل میان تصاویر ادراک‌شده و داده‌های ذخیره‌شده در حافظه شده است. مغز بیمار ویژگی‌های چهره‌ای که مکرر می‌بیند، مانند گربه خانگی‌اش، را جداگانه از حافظه فراخوانی می‌کند و با چهره افراد تلفیق می‌نماید. در نتیجه عارضه‌ای به نام پروسوپومتامورفوپسیا پدید می‌آید که طی آن تصاویر ذهنی به شکلی کاملاً طبیعی روی چهره واقعی افراد پیاده می‌شوند.

پژوهشگران کالج دارتموث (Dartmouth College) و بیمارستان بریگهام و زنان (Brigham and Women’s Hospital) این مورد بالینی را در نشریه علمی کورتکس (Cortex) گزارش کرده‌اند. به گفته این پژوهشگران، این حالت‌ها اغلب چند ساعت و گاهی در تمام طول روز باقی می‌مانند.

این تصویرهای غیرعادی شبیه یک نقاب روی صورت دیگران چسبانده نشده‌اند، بلکه مغز بیمار اجزای چهره گربه را به شکل کاملاً هماهنگ و طبیعی با صورت فرد ترکیب می‌کند؛ طوری که با تغییر زاویه سر یا فاصله مخاطب، تصویرها هم به‌صورت کاملاً طبیعی تغییر وضعیت می‌دهند!

منبع: یک پزشک



