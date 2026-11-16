استرس شدید و طولانی‌مدت فقط روی حال روحی اثر نمی‌گذارد؛ افزایش سطح هورمون استرس در بدن می‌تواند علائمی شبیه آنفلوآنزا ایجاد کند.

به گزارش تابناک؛ استرس شدید و طولانی‌مدت فقط روی حال روحی اثر نمی‌گذارد؛ افزایش سطح هورمون استرس در بدن می‌تواند علائمی شبیه آنفلوآنزا ایجاد کند. تب، بدن‌درد، حالت تهوع و احساس سرماخوردگی از جمله نشانه‌هایی هستند که ممکن است در اثر استرس مزمن بروز کنند.

در این مواقع مدیریت استرس ممکن است به برطرف شدن این علائم کمک کند.

آنفلوآنزا زمانی رخ می‌دهد که فرد به ویروس آن مبتلا شود و یک بیماری تنفسی است که بینی، گلو و ریه‌ها را درگیر می‌کند.

این بیماری معمولا باعث بروز علائم خفیف تا متوسطی مانند خستگی، درد عضلانی، حالت تهوع و سردرد می‌شود. هرچند در برخی موارد ممکن است علائم شدیدتری نظیر درد قفسه سینه، تشنج و دشواری در تنفس ایجاد کند.

با این حال متخصصان بهداشت عمومی می‌گویند استرس مزمن نیز می‌تواند علائمی شبیه به علائم ابتلا به آنفلوآنزا ایجاد کند و مدیریت استرس می‌تواند به کاهش این علائم کمک کند. همچنین در صورتی که علائم تداوم یابند، فرد باید با پزشک مشورت کند.

این مقاله به نقل از «مدیکال نیوز تودی» به بررسی چگونگی ایجاد علائم شبه‌آنفلوآنزا بر اثر استرس، نوع این علائم، سایر نشانه‌های استرس و همچنین راهکارهای مدیریت استرس می‌پردازد.

چگونه استرس می‌تواند باعث بروز علائمی شبیه به آنفلوآنزا شود؟

هرچند بعید است که استرس خفیف یا متوسط ​​منجر به برخی علائم شبیه به آنفلوآنزا مانند گلودرد و سرفه شود با این حال استرس مزمن ممکن است باعث بروز علائمی نظیر سردرد، تب و مشکلات گوارشی گردد؛ علائمی که در افراد مبتلا به آنفلوآنزا نیز شایع هستند.

هنگامی که فرد دچار استرس می‌شود، ممکن است مغزِ او تصور کند که بدنش در معرض خطر قرار گرفته است و در نتیجه، «دستگاه عصبی سمپاتیک» (SNS) را فعال سازد. دستگاه عصبی سمپاتیک شبکه‌ای از اعصاب است که واکنش «جنگ یا گریز» را در بدن فعال می‌کند.

این دستگاه همچنین موجب ترشح هورمون‌های غده فوق‌کلیوی یعنی آدرنالین و نورآدرنالین می‌شود. هجوم آدرنالین در سراسر بدن می‌تواند علائمی شبیه به آنفلوآنزا از جمله ضعف، حالت تهوع و سردرد ایجاد کند.

یک مقاله منتشرشده در سال ۲۰۱۵ نیز به وجود ارتباطی میان التهاب و استرس اشاره دارد؛ بدین معنا که استرس می‌تواند منجر به التهاب، بیماری و اختلال در عملکرد (عدم تنظیم صحیح) سیستم ایمنی بدن شود.

این اختلال در عملکرد سیستم ایمنی، دفاع بدن در برابر عفونت‌ها را دشوارتر می‌سازد و می‌تواند خطر ابتلا به سرماخوردگی و آنفلوآنزا را افزایش دهد.

استرس بیشتر باعث بروز چه علائمی شبیه به آنفلوآنزا می‌شود؟

سردرد در افرادی که سطح استرس بالایی دارند، شایع است. بررسی مطالعات در سال ۲۰۲۲ نشان می‌دهد که عوامل استرس‌زای عاطفی و شغلی می‌توانند منجر به سردرد شوند.

همچنین مقاله‌ای در سال ۲۰۱۹ بررسی می‌کند که چگونه استرس می‌تواند ارتباط میان مغز و دستگاه گوارش را تغییر دهد و منجر به اختلالات عملکردی دستگاه گوارش (FGID) از جمله سندرم روده تحریک‌پذیر شود.

این وضعیت می‌تواند باعث بروز علائم گوارشی نظیر حالت تهوع، اسهال و استفراغ شود که همگی از علائم آنفلوآنزا نیز به شمار می‌روند.

همچنین افرادی که دچار استرس هستند، ممکن است عضلات خود را منقبض کنند. این واکنش غیرارادی نیز می‌تواند منجر به بدن‌درد شود؛ علامتی که در مبتلایان به آنفلوآنزا هم شایع است. همچنین، تنش عضلانی می‌تواند دردهای موجود در ناحیه کمر یا شانه را تشدید کند.

مقاله‌ای در سال ۲۰۱۵ بیان می‌کند که استرس می‌تواند بر واکنش‌های رفتاری فرد تأثیر بگذارد و در برخی افراد منجر به تغییراتی در حساسیت نسبت به درد شود. این مسئله ممکن است باعث شود فرد نسبت به دردهای ناشی از تنش عضلانی، حساس‌تر شود.

استرس مزمن نیز می‌تواند موجب بروز علائمی شبیه به آنفلوآنزا از جمله خستگی و ناراحتی‌های عمومی معده و دستگاه گوارش شود.

آیا اضطراب هم می‌تواند باعث بروز علائمی شبیه به آنفلوآنزا شود؟

گاهی اوقات احساس ناشی از اضطراب هم می‌تواند شبیه به ابتلا به آنفلوآنزا باشد. دلیل این امر ممکن است ارتباط میان اضطراب و استرس باشد؛ چرا که استرس می‌تواند در برخی افراد موجب بروز اضطراب شود.

«اختلال اضطراب فراگیر» نوعی اختلال سلامت روان است که با نگرانی و اضطراب بیش‌ازحد شناخته می‌شود. این اختلال می‌تواند منجر به بروز علائم جسمانی مشابه آنفلوآنزا از جمله خستگی، سردرد و احساس ناخوشی عمومی گردد.

بسیاری از ما برای توصیف احساساتی که در موقعیت‌های نگران‌کننده یا پرتنش داریم، از دو اصطلاح «استرس» یا «اضطراب» استفاده می‌کنیم و تفاوتی بین آنها قائل نمی‌شویم. این درحالی است که در علم روان‌شناسی، استرس و اضطراب دو مفهوم جدا از هم هستند. در یک کلام، استرس پاسخ کوتاه‌مدت بدن به یک تهدید بیرونی و مشخص است اما اضطراب مجموعه‌ای از احساسات درونی و بلندمدت است که حتی بدون وجود تهدید واقعی هم ادامه می‌یابد. درک تفاوت استرس و اضطراب به ما کمک می‌کند راه‌های مؤثرتری را برای مدیریت علائم و بهبود سلامت روان‌مان پیدا کنیم.

سایر علائم استرس

علائم شبیه به آنفلوآنزا تنها نشانه‌های استرس نیستند و برخی از افرادِ دچار استرس ممکن است هیچ‌یک از علائم فوق را نشان ندهند. با این حال، استرس می‌تواند باعث بروز علائم دیگری شود از جمله:

درد قفسه سینه و تپش قلب

تحریک‌پذیری و ناتوانی در تمرکز

سوزش یا درد چشم‌ها

دشواری در تنفس

سوءهاضمه یا سوزش سر دل

فشار خون بالا

اضطراب و لرزش

سایر علائم آنفلوآنزا

همانطور که گفته شد استرس و آنفلوآنزا برخی علائم مشترک دارند از جمله سردرد و خستگی. با این حال، آنفلوآنزا می‌تواند باعث بروز علائم اضافی زیر شود:

سرفه

گلودرد

تب یا احساس تب

لرز

آبریزش یا گرفتگی بینی

دمای بالای بدن

روش‌های درمانی برای بهبود علائم شبه‌آنفلوآنزای ناشی از استرس

اقداماتی وجود دارد که فرد می‌تواند برای مدیریت علائم شبه‌آنفلوآنزای ناشی از استرس انجام دهد. برای مثال، داشتن استراحت کافی ممکن است به کاهش علائم جسمانی که فرد تجربه می‌کند، کمک کند.

سایر راهکارها عبارتند از:

نوشیدن آب کافی برای جلوگیری از کم‌آبی بدن

مصرف مسکن‌های بدون نسخه برای تسکین دردهای بدنی

داشتن تغذیه‌ای متعادل برای تأمین انرژی

استفاده از کمپرس گرم برای کمک به تسکین دردها و کوفتگی‌های بدن

سردردهای ناشی از استرس معمولا خودبه‌خود یا با مصرف مسکن‌های بدون نسخه برطرف می‌شوند. با این حال روش‌های مدیریت استرس نیز می‌توانند به فرد در پیشگیری یا کاهش بروز این علامت کمک کنند.

تکنیک‌های مدیریت استرس

کاهش یا از بین بردن استرس، گامی مهم در درمان علائم جسمیِ آن است. در ادامه این مطلب به چند راهکار اشاره می‌کنیم که می‌توانند به فرد در مدیریت استرس کمک کنند:

داشتن فعالیت بدنی

گرفتن دوش یا حمام آب گرم برای کمک به شل شدن عضلات

داشتن خواب کامل و کافی در طول شب

انجام تمرینات تنفس عمیق

پرداختن به حرکات کششی و یوگا

انجام ماساژهای درمانی

اختصاص دادن وقت به سرگرمی‌هایی مانند مطالعه، تماشای فیلم و انجام بازی‌ها

سایر علل علائم شبه‌آنفلوآنزا

سایر بیماری‌های غیرمرتبط با ویروس آنفلوآنزا نیز می‌توانند علائم شبه‌آنفلوآنزا ایجاد کنند. برخی از این بیماری‌ها عبارتند از:

سرماخوردگی معمولی

گلودرد استرپتوکوکی

کووید-۱۹

ذات‌الریه

مننژیت

مسمومیت با مونوکسید کربن

ایدز

برای مدیریت استرس چه زمانی باید از پزشک کمک بگیریم؟

تجربه علائمی مانند خستگی، سردرد و بدن‌درد در هنگام استرس، امری رایج است. با این حال، این علائم ممکن است پس از استراحت و به‌کارگیری تکنیک‌های کاهش استرس، برطرف شوند.

اگر این علائم تداوم یابند، فرد می‌تواند با یک پزشک مشورت کند. پزشک ممکن است بتواند راهکارهای دیگری برای مدیریت استرس پیشنهاد دهد که متناسب با شرایط خاص آن فرد باشد.

منبع: ایسنا



