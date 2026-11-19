گردان‌های حزب‌الله عراق امروز پنج‌شنبه از دیدار حاج ابوحسین الحمیداوی، دبیرکل خود، هادی العامری، دبیرکل سازمان بدر و فالح الفیاض، رئیس سازمان حشد شعبی عراق با سردار قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش تابناک به نقل از شفق نیوز، گردان‌های حزب‌الله عراق در بیانیه‌ای کوتاه با اشاره به اینکه در این گفتگوها به بحران فعلی به وجود آمده با دولت عراق در شهر جرف الصخر واقع در شمال استان بابل پرداخته شد، نتایج رایزنی‌های انجام شده در این دیدار را «خوب» توصیف کرد.

سردار اسماعیل قاآنی عصر دوشنبه به عنوان فرستاده آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران وارد عراق شد و سلسله نشست‌هایی را با سران سیاسی و گروه‌های عراقی جهت گفتگو درباره این بحران و نزدیک کردن دیدگاه‌های دولت و گردان‌های حزب‌الله برگزار کرد.

یک روز بعد منبعی در چارچوب هماهنگی شیعیان عراق فاش کرد که پس از گفتگوهایی که سران بانفوذ آن با سردار قاآنی داشتند، کمیته‌ای سه‌جانبه متشکل از العامری، الفیاض و ابو فدک تشکیل شد که وظیفه انتقال پیشنهادها برای حل بحران جرف الصخر به کتائب حزب‌الله را بر عهده گرفت.

این تنش از آنجایی آغاز شد که دولت عراق گمانه‌زنی‌هایی را در خصوص قاچاق مشکوک نفت در جرف الصخر مطرح کرد. این گمانه‌زنی‌ها پس از ورود یک کمیته عالی تحقیقات متشکل از ۱۱ نهاد امنیتی و نظارتی در ۱۳ نوامبر به این منطقه بود، بغداد از کشف تخلفات و معرفی افراد دخیل به دستگاه قضایی خبر داد.

دولت بغداد در ادامه نیز به گردان‌های حزب‌الله ضرب‌الاجلی داد تا منطقه را ترک کند، همزمان به نیروهای مسلح نیز دستور داد تا برای ورود به این منطقه آماده شوند.

در مقابل گردان‌های حزب‌الله عراق اتهامات قاچاق نفت را قاطعانه رد کرد و گزارشی را که تحقیقات بر اساس آن انجام شده بود، ساختگی خواند.