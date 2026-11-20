رئیس پلیس راه مازندران گفت که‌به منظور تخلیه بار ترافیکی خروجی مرزن‌آباد حوالی ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه جاده چالوس به سمت کرج و تهران یک‌طرفه شده است.

جاده چالوس به سمت کرج و تهران یکطرفه شد

به گزارش تابناک؛ سرهنگ هادی عبادی ظهار کرد: ترافیک در محورهای خروجی مازندران شامل کندوان، هراز و سوادکوه پرحجم است و در خروجی مرزن‌آباد نیز ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی افزود: ضمن آنکه حوالی ساعت ۱۴ امروز هم مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران-شمال و محور کندوان مسدود و پس از آن، محدودیت تردد در خروجی مرزن‌آباد به سمت جنوب اجرا شد.

رئیس پلیس راه مازندران گفت که برابر گزارش‌ها در نقاطی از محور کندوان محدوده مجلار، میانک، رستوران همسفر و سیاه بیشه ترافیک پرحجم گزارش شده است.

عبادی افزود: ضمن آنکه محور هراز نیز متناسب با شرایط ترافیکی به‌صورت مقطعی یک‌طرفه شد.

این مقام مسئول با اشاره به شرایط جوی ابری و آفتابی در محورهای استان، از رانندگان خواست با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سرعت مطمئنه و فاصله طولی مناسب را رعایت کرده و توجه کافی به جلو داشته باشند.

منبع: ایرنا



