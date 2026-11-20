شاخص کیفیت هوای پایتخت در روز جمعه ۲۹ آبان ۱۴۰۵ با ثبت عدد ۷۲ در وضعیت «قابل قبول» قرار دارد.

هوای تهران قابل قبول شد

به گزارش تابناک؛ شاخص کیفیت هوا در میانگین ۲۴ ساعت گذشته عدد ۸۶ را نشان می‌دهد که همچنان در محدوده قابل قبول است. بر اساس اطلاعات این سامانه، آلاینده شاخص در هر دو بازه زمانی، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون (PM ۲.۵) است.

بررسی وضعیت ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا نیز نشان می‌دهد از مجموع ایستگاه‌های گزارش‌شده، هوای ۱۳ ایستگاه در شرایط پاک و ۱۹۱ ایستگاه در وضعیت قابل قبول قرار دارد.

در بخش مقایسه وضعیت آلودگی هوا از ابتدای سال تا امروز نیز، آمار سال ۱۴۰۵ در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بهبود کیفیت هوا را نشان می‌دهد؛ به‌طوری‌که تعداد روزهای پاک از ۶ روز در سال گذشته به ۱۳ روز افزایش یافته و روزهای دارای هوای قابل قبول نیز از ۱۲۳ روز به ۱۹۱ روز رسیده است.

در مقابل، تعداد روزهای ناسالم برای گروه‌های حساس از ۱۰۳ روز در سال ۱۴۰۴ به ۳۶ روز در سال جاری کاهش یافته است. همچنین روزهای ناسالم برای عموم مردم از ۸ روز به چهار روز رسیده و در سال جاری تاکنون هیچ روزی با وضعیت بسیار ناسالم یا خطرناک ثبت نشده است.

این آمار نشان می‌دهد وضعیت کیفیت هوای تهران از ابتدای سال جاری تا ۲۹ آبان، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته روند مطلوب‌تری داشته است؛ هرچند ثبت شاخص ۷۲ در روز جاری به معنای پایان آلودگی هوا نیست و وضعیت کیفی هوا همچنان تحت تأثیر تغییرات غلظت آلاینده‌ها قرار دارد.





منبع: مهر