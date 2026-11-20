به گزارش خبرنگار تابناک، با شروع فصل سرما، مسئله آلودگی هوا بار دیگر به یکی از دغدغه‌های اصلی شهروندان تهرانی تبدیل شده است. هر سال با سرد شدن هوا و کاهش وزش باد، آلاینده‌ها در سطح شهر ماندگار می‌شوند و کیفیت هوا به‌تدریج افت و نفس کشیدن را دشوارتر می‌کند. در چنین شرایطی، تردد در خیابان‌های شلوغ، آسمان خاکستری و هوای سنگین شهر بیش از هر زمان دیگری به چشم می‌آید.

این وضعیت علاوه بر مختل کردن زندگی روزمره مردم، سلامت شهروندان، به‌خصوص کودکان، سالمندان و بیماران را با خطر جدی مواجه می‌کند.

با وجود تدوین و ابلاغ قانون هوای پاک و پیش‌بینی تکالیف مشخص برای دستگاه‌های مسئول در زمینه مقابله با آلودگی هوا، این معضل همچنان پابرجاست و با گذشت چندین سال، هنوز آن‌طور که باید اقدام مؤثری برای بهبود کیفیت هوای تهران صورت نگرفته است و این پرسش را مطرح می‌کند که چرا اجرای این قانون به نتیجه مطلوب نرسیده و مسئولیت تداوم این وضعیت بر عهده چه کسانی است؟

در همین زمینه کامران غضنفری در گفتگو با تابناک، درباره مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در مقابله با آلودگی هوا توضیح داد: دستگاه‌های متعددی در بحث آلودگی هوا در برطرف شدن و کاهش آن باید ایفای نقش کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقش خودروسازان در تشدید آلودگی هوا گفت:سازمان ملی استاندارد، اداره صمت و سازمان حفاظت محیط زیست، مسئولیت مستقیم نظارت بر این حوزه را بر عهده دارند. به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست می‌تواند با ورود به این موضوع، از تولید خودروهای فاقد استانداردهای لازم جلوگیری کند و خودروسازان را به رعایت ضوابط زیست‌محیطی ملزم سازد.

عضو کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس شورای اسلامی بدون اشاره به نقش نظارتی مجلس و کوتاهی‌ها در این باره، با انتقاد از مصرف سوخت بالای خودروهای داخلی، از جمله خودروی دنا، اظهار کرد: خودروی دنا با وجود قیمت بالای آن، حدود ۱۴ لیتر بنزین در هر ۱۰۰ کیلومتر مصرف می‌کند؛ در حالی که میزان مصرف سوخت خودروهای استاندارد روز دنیا حدود ۴ تا ۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است. این میزان مصرف سوخت بسیار بالا و فاجعه است و از طرفی نیز همین خودرو از طرفی نیز همین خودرو که سال گذشته حدود یک میلیارد تومان قیمت داشته، در مدت یک سال با افزایش ۳۰۰ درصدی قیمت مواجه شده است؛ این میزان افزایش قیمت با هیچ معیاری قابل توجیه نیست. از سوی دیگر، نظارت مؤثری بر قیمت‌گذاری خودروها وجود ندارد و مشخص نیست خودروسازان بر چه اساسی و با وجود کیفیت پایین محصولاتشان، چنین افزایش قیمتی را اعمال می‌کنند. در واقع، هزینه بالایی از خریدار دریافت می‌شود، اما در مقابل خودرویی با کیفیت پایین تحویل داده می‌شود.

غضنفری با اشاره به ارتباط میان مصرف سوخت خودروها و تشدید آلودگی هوا افزود: خودروهایی که مصرف سوخت بالایی دارند، به افزایش آلایندگی و تشدید آلودگی هوا دامن می‌زنند. دستگاه‌های مسئول باید با نظارت جدی، مانع تولید چنین خودروهایی شوند و خودروسازان را به تولید محصولات باکیفیت و مطابق با استانداردهای لازم ملزم کنند؛ اما متأسفانه برخی دستگاه‌های دولتی وظایف خود را یا انجام نمی دهند و یا کوتاهی می‌کنند.

توسعه حمل و نقل عمومی و کاهش استفاده از خودروهای شخصی

غضنفری در ادامه، وسایل حمل‌ونقل عمومی از عوامل مؤثر در کاهش آلودگی هوا دانست و گفت: مسئله دیگر به وسایل نقلیه عمومی برمی‌گردد. هرچه استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی گسترش پیدا کند، تمایل مردم به استفاده از خودروهای شخصی کمتر می‌شود و میزان آلودگی هوا نیز کاهش پیدا می‌کند.

وی با اشاره به رایگان شدن استفاده از مترو در ماه‌های گذشته از سوی شهرداری و اداره مترو، از زمان جنگ تاکنون، افزود: این اقدام بسیار خوبی است و مردم را به استفاده از وسایل حمل‌ونقل عمومی و استفاده کمتر از خودروهای شخصی تشویق می‌کند واین کار در راستای کاهش آلودگی هوا مؤثر است.

این نماینده مجلس همچنین گازسوز و برقی کردن خودروها را از دیگر راهکارهای کاهش آلودگی هوا عنوان کرد و توضیح داد: گازسوز کردن برخی خودروها نیز از جمله کارهایی است که اگر گسترش پیدا کند، می‌تواند مؤثر باشد.

غضنفری با بیان اینکه برقی کردن موتورسیکلت‌ها نیز باید مورد توجه قرار گیرد، افزود:صحبت‌هایی درباره راه‌اندازی و افزایش تعداد موتورسیکلت‌های برقی مطرح شده است تا آلودگی ناشی از تردد موتورسیکلت‌ها کاهش پیدا کند. پیشنهاد من این است که دولت در این زمینه ورود کند و برای تولید موتورسیکلت‌های برقی در داخل کشور سرمایه‌گذاری کند.

عضو مجمع نمایندگان استان تهران،گسترش مسیرهای دوچرخه سواری و افزایش فضای سبز را نیز از دیگر راهکارهای کاهش آلودگی هوا برشمرد و اظهار کرد:استفاده از دوچرخه هم می تواند به کاهش آلودگی کمک کند؛علاوه بر این،گسترش فضای سبز نیز اهمیت دارد؛هر چه بتوانیم فضای سبز را افزایش دهیم،به کاهش آلودگی و سالم تر شدن هوای تنفسی کمک خواهد کرد.

بهبود وضعیت ذخایر آبی

این نماینده در واکنش به خشکسالی و کم‌آبی تهران و خشک شدن بخشی از درختان، از جمله در منطقه چیتگر، درباره وضعیت منابع آبی و امکان توسعه فضای سبز با توجه به افزایش بارندگی‌ها در سال جاری گفت:چند روز پیش وضعیت سدها را در برخی کانال‌های خبری مشاهده کردم. وضعیت سدها نسبت به سال قبل خیلی بهتر شده است. برای مثال، سد کرج تا حد قابل قبولی آبگیری داشته و سد طالقان و برخی سدهای دیگر تهران نیز نسبت به سال گذشته وضعیت بهتری دارند.

او افزود: میزان بارندگی‌هایی هم که برای ماه‌های پیش رو پیش‌بینی می‌شود، امیدوارکننده است و ان‌شاءالله وضعیت منابع آبی بهتر خواهد شد. سفره‌های آب زیرزمینی نیز می‌توانند از این طریق غنی‌تر شوند و میزان آبگیری آن‌ها افزایش پیدا کند. بنابراین، برای آبیاری فضای سبز هم با اطمینان بیشتری می‌توانیم اقدام کنیم.

غضنفری همچنین بر ضرورت گسترش جنگل کاری در مناطق تهران تاکید کرد و گفت: با مدیریت شهرداری یا هر دستگاه دیگری، می‌توانیم در اطراف تهران جنگل‌کاری‌های خوبی انجام دهیم. بخش‌هایی از مناطق اطراف تهران که در سال‌های گذشته در آن‌ها جنگل‌کاری انجام شده، باید گسترش پیدا کند تا تپه‌ها و کوه‌های اطراف تهران به فضای سبز تبدیل شوند و میلیون‌ها نهال در این مناطق کاشته شود. این اقدامات می‌تواند برای بهبود فضای تنفسی شهر کمک کننده باشد.

توسعه نیروگاه های خورشیدی و حمایت از تولید داخلی

وی درباره ی آخرین وضعیت توسعه پنل های خورشیدی و نقش گسترش استفاده از این پنلها در کاهش آلودگی هوا اظهار کرد: طبق گزارشی که چند وقت پیش وزارت نیرو ارائه کرد، درصد قابل توجهی از پنل‌های خورشیدی در شهرهای مختلف کشور گسترش پیدا کرده و این وزارتخانه اعلام کرده است که برنامه دارد تا پایان امسال مناطق بیشتری را تحت پوشش این پنل‌ها قرار دهد.

او تاکید کرد: اگر این برنامه اجرا شود، استفاده از انرژی خورشیدی و تولید برق و گرمایش از طریق این پنل‌ها، یکی از راهکارهایی است که به بهبود فضای تنفسی کمک می‌کند.

غضنفری اضافه کرد: هرچه بتوانیم برق بیشتری از نیروگاه‌های خورشیدی تولید کنیم، به همان نسبت فشار از روی نیروگاه‌های با سوخت فسیلی برداشته می‌شود و میزان استفاده از سوخت‌های فسیلی برای تولید برق کاهش پیدا می‌کند.

نماینده مردم تهران در پاسخ درباره چگونگی بهره‌مندی مردم از پنل‌های خورشیدی گفت: پیشنهادهایی مطرح شده بود تا مردم هم بتوانند روی بام منازل خود از پنل‌های خورشیدی استفاده کنند.

او در ادامه هزینه خرید این پنل‌ها را یکی از موانع گسترش استفاده از آن‌ها برشمرد و بر ضرورت حمایت دولت از تولیدکنندگان داخلی تأکید کرد: در این زمینه، دولت، به‌ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری وزارت نیرو، باید ورود کند و از کارخانه‌های تولید پنل‌های خورشیدی در داخل کشور حمایت کند؛ هم از کارخانه‌هایی که در حال حاضر فعالیت دارند و هم برای گسترش این واحدهای تولیدی زمینه‌سازی کند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر در سطح کشور کارخانه‌هایی داریم که تولیدات خوبی دارند. چند ماه قبل به همراه تعدادی از نمایندگان از یکی از این کارخانه‌ها بازدید کردیم. مسئولان کارخانه توضیح می‌دادند که کیفیت صفحات خورشیدی تولیدی آن‌ها نسبت به سال‌های ابتدایی فعالیتشان، در چند مرحله افزایش پیدا کرده است. به گفته آن‌ها، صفحاتی که اکنون تولید می‌کنند، از نظر کیفیت بهتر از نمونه‌های مشابه چینی وارداتی است.

برای تحقق این موضوع، لازم است دولت و وزارت صمت از این کارخانه‌ها حمایت کنند و زمینه گسترش فعالیت آن‌ها و تولید صفحات خورشیدی در داخل کشور را فراهم سازنداگر تولید این صفحات رونق بگیرد، طبیعتاً قیمت آن‌ها نیز می‌تواند کاهش پیدا کند.

تسهیلات بانکی برای گسترش بهره‌گیری از انرژی خورشیدی

این نماینده ارائه تسهیلات بانکی به مردم را راهکاری برای خرید پنل‌های خورشیدی عنوان کرد و افزود: اگر دولت در این زمینه به مردم تسهیلات بدهد، می‌توان به گسترش تولید برق از طریق پنل‌های خورشیدی کمک کرد؛ به‌طوری‌که مردم هم بتوانند برق مورد نیاز خود را از طریق پنل‌های نصب‌شده روی بام منازلشان تأمین کنند و هم برق مازاد تولیدی را در قالب بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که دریافت کرده‌اند، به دولت برگردانند. اگر به این موضوع توجه شود، امیدواریم نتیجه خوبی داشته باشد و به افزایش تولید برق در کشور کمک کند.



















