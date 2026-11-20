برنی سندرز سناتور آمریکایی بار دیگر تجاوز آمریکایی-صهیونیستی علیه ایران را بر اساس یک دروغ دانست و گفت که باید این جنگ به پایان برسد.

به گزارش تابناک؛ برنی سندرز سناتور آمریکایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «جنگ‌های ویتنام، عراق و ایران بر پایه دروغ آغاز شدند».

او افزود: ما بیش از مجموع هزینه‌های نظامی شش کشور بعدی جهان، برای ارتش خود هزینه می‌کنیم؛ با این حال، پنتاگون نمی‌تواند درباره سرنوشت تریلیون‌ها دلار پاسخگو باشد.

سندرز تأکید کرد: باید به جنگ ایران پایان دهیم، هزینه‌های نظامی را کاهش دهیم و حمایت مالی از دولت افراطی اسرائیل را متوقف کنیم.»

سندرز بارها گفته است که تجاوز علیه ایران بر پایه دروغ رخ داده است؛

سناتورهای دیگری نیز بارها از این حقیقت سخن گفته‌اند؛ در این خصوص «الیزابت وارن» سناتور دموکرات ایالت ماساچوست.

چهارم مارس ۲۰۲۶، پس از حضور در جلسه توجیهی محرمانه درباره جنگ ایران، گفت: «این جنگ غیرقانونی مبتنی بر دروغ است و بدون وجود هیچ تهدید قریب‌الوقوعی علیه کشور ما آغاز شد.»

او همچنین گفت دولت ترامپ نه دلیل روشنی برای آغاز جنگ ارائه کرده و نه برنامه‌ای برای پایان دادن به آن دارد.

همچنین «جان اوساف» سناتور دموکرات ایالت جورجیا. در اوت ۲۰۲۶ در گفت‌وگو با شبکه ام اس نو گفت: «فکر می‌کنم باید یک قدم به عقب برگردیم و بپذیریم که کل این جنگ بر پایه دروغ بنا شده است.»

او گفت: «دولت ترامپ ابتدا اعلام کرده بود تهدید هسته‌ای ایران نابود شده و سپس مدعی شد ایران تهدیدی قریب‌الوقوع است. هر دو روایت ددروغ بودند.»

همچنین ادوارد مارکی، سناتور دموکرات ایالت ماساچوست. در اظهارات خود در مجلس سنا، گفته بود: «این جنگ بر پایه دروغ‌هایی درباره تهدیدهای هسته‌ای بنا شده است و اکنون همین دروغ‌ها به بهای جان نظامیان آمریکایی تمام می‌شوند.»

اما از میان جمهوری‌خواهان و افراد نزدیک به ترامپ، شاید هیچ فردی مانند «جو کنت» رئیس سابق مرکز ملی مبارزه با تروریسم آمریکا در دولت دونالد ترامپ، نباشد که افشاگری او به شدت سروصدا کرده باشد.

کنت که در ۱۷ مارس ۲۰۲۶ در اعتراض به جنگ ایران استعفا داد، در نامه خود در خطاب به ترامپ نوشت: «ایران هیچ تهدید قریب‌الوقوعی علیه کشور ما ایجاد نمی‌کرد و روشن است که ما این جنگ را در نتیجه فشار اسرائیل و لابی قدرتمند آن در آمریکا آغاز کردیم.»

او گفت که لابی اسرائیل، ترامپ را فریب داده‌و با اطلاعات نادرست او را به جنگ ایران کشانده‌است. کنت نوشت: «همه این‌ها یک دروغ بود».





منبع:فارس