اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا روز جمعه مدعی شد که دونالد ترامپ رئیس‌جمهور این کشور ضرورتی برای دستیابی به توافق صلح با ایران نمی‌بیند و ترجیح می‌دهد به اعمال فشار اقتصادی بر تهران ادامه دهد.



به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، ترامپ چندی پیش مدعی شده بود که آمریکا نیازی به توافق صلح با ایران ندارد.

بسنت در گفت‌وگو با شبکه سی‌ان‌بی‌سی ادعا کرد: «رئیس‌جمهور ترامپ معتقد نیست که به توافق نیاز داریم و ما صرفا به تحت فشار قرار دادن آن‌ها ادامه خواهیم داد.»

وزیر خزانه‌داری آمریکا همچنین گفت تهدیدهای مرگی که به ادعای او علیه وی مطرح شده‌اند، باعث ترس او نخواهند شد.

فرار بسنت به یک پایگاه نظامی

بسنت در گفت‌وگوی خود ادعا کرد: «اینکه آن‌ها تهدید به مرگ علیه من را آغاز کرده‌اند، باعث نخواهد شد مرعوب شوم.»

روزنامه نیویورک تایمز اوایل هفته جاری گزارس داد که بسنت به دلیل تهدیدهای ادعایی مرتبط با ایران، به یک پایگاه نظامی نقل مکان کرده است.

بسنت روز پنجشنبه گفت پس از آنکه روزنامه وال‌استریت ژورنال با بی‌مسئولیتی نشانی محل سکونت قبلی او را منتشر کرد، مجبور به تغییر محل اقامت خود شده است.

شبکه فاکس‌نیوز به نقل از منابعی گزارش داده است که تاد بلانش دادستان کل آمریکا نیز اکنون در یک پایگاه نظامی اقامت دارد. او چند ماه است که در یک تاسیسات نظامی آمریکا در واشنگتن به سر می‌برد.

همچنین گزارش شده است که پیت هگست وزیر جنگ و مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا به پایگاه فورت مک‌نیر در پایتخت این کشور نقل مکان کرده‌اند؛ در حالی که استفن میلر رئیس کارکنان کاخ سفید و دیگر کارکنان دولت نیز به محل‌های اقامت حفاظت‌شده و سایر تاسیسات نظامی منتقل شده‌اند.