بعد از بعضی جدایی‌ها، آدم فقط یک رابطه را از دست نمی‌دهد؛ آینده ای را هم از دست می‌دهد که در ذهنش ساخته بود... وقتی احساس می کنی دچار شکست عشقی و عاطفی شدی ....

شب بخیر به آنها که شکست عشقی را تجربه کردند!

به گزارش تابناک، بعد از بعضی، آدم فقط یکرا از دست نمی‌دهد؛ آینده ای را هم از دست می‌دهد که در ذهنش ساخته بود. خانه ای که قرار بود داشته باشند، سفرهایی که قرار بود بروند و پیر شدنی که قرار بود کنار هم تجربه کنند.

برای همین است که فراموش کردن گاهی این قدر سخت می‌شود. تو فقط دلتنگ یک نفر نیستی؛ دلتنگ تمام آینده‌های احتمالی هستی که دیگر اتفاق نمی‌افتند. به خودت فرصت سوگواری بده، اما فراموش نکن که آینده هنوز تمام نشده است.

شاید داستانی که تمام شد، تنها داستان ممکن زندگی تو نبود. شب بخیر، قلبی که دوباره یاد می‌گیرد بتپد!

منبع: رکنا

