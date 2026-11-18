537بازدید
شب بخیر به آنها که شکست عشقی را تجربه کردند!
بعد از بعضی جداییها، آدم فقط یک رابطه را از دست نمیدهد؛ آینده ای را هم از دست میدهد که در ذهنش ساخته بود... وقتی احساس می کنی دچار شکست عشقی و عاطفی شدی ....
به گزارش تابناک، بعد از بعضی جداییها، آدم فقط یک رابطه را از دست نمیدهد؛ آینده ای را هم از دست میدهد که در ذهنش ساخته بود. خانه ای که قرار بود داشته باشند، سفرهایی که قرار بود بروند و پیر شدنی که قرار بود کنار هم تجربه کنند.
برای همین است که فراموش کردن گاهی این قدر سخت میشود. تو فقط دلتنگ یک نفر نیستی؛ دلتنگ تمام آیندههای احتمالی هستی که دیگر اتفاق نمیافتند. به خودت فرصت سوگواری بده، اما فراموش نکن که آینده هنوز تمام نشده است.
شاید داستانی که تمام شد، تنها داستان ممکن زندگی تو نبود. شب بخیر، قلبی که دوباره یاد میگیرد بتپد!
منبع: رکنا
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.