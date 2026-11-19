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کد خبر: 4202946
۱۴۰۵/۰۸/۲۸ ۱۵:۵۳
عکس: طبیعت خوانسار در قاب پاییز
با فرارسیدن پاییز، طبیعت خوانسار جامهای از رنگهای زرد، نارنجی و سرخ بر تن کرده است؛ درختان کهنسال، کوچهباغها و چشماندازهای طبیعی این شهر، تصویری تماشایی از همنشینی رنگ و زندگی در فصل خزان پدید آوردهاند. گزارش تصویری پیشرو، جلوههایی از پاییز در خوانسار را به تصویر میکشد.
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