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کد خبر: 4201168

عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر

بارش اولین برف پاییزی در اهر چهره طبیعت و مناطق روستایی این شهرستان را سفید پوش کرد و موجب خوشحالی مردم، کشاورزان و روستائیان شد.

عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر
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