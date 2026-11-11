صفحه نخست»عکس»خبری»عکس 960بازدید۰ پ کد خبر: 4201168 ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ ۱۰:۵۷ عکس: بارش اولین برف پاییزی در اهر بارش اولین برف پاییزی در اهر چهره طبیعت و مناطق روستایی این شهرستان را سفید پوش کرد و موجب خوشحالی مردم، کشاورزان و روستائیان شد. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هابرفاهرعکس خبری مطالب مرتبطعکس: نخستین برف پاییزی در تبریزتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹عکس: نخستین باران پاییزی در شیرازتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹عکس: سیاهپوشی گنبد و نصب کتیبههای فاطمی در حرم مطهر رضویتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۰ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.