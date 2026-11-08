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کد خبر: 4200681
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۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ ۰۱:۱۹
عکس: سیاهپوشی گنبد و نصب کتیبههای فاطمی در حرم مطهر رضوی
همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلاماللهعلیها) ، گنبد مطهر رضوی با پرچم عزا سیاهپوش شد و کتیبههای ویژه این ایام در صحنهای حرم مطهر رضوی نصب شد تا فضای این آستان ملکوتی رنگ و بوی سوگواری بانوی دو عالم به خود بگیرد.
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