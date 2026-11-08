همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) ، گنبد مطهر رضوی با پرچم عزا سیاه‌پوش شد و کتیبه‌های ویژه این ایام در صحن‌های حرم مطهر رضوی نصب شد تا فضای این آستان ملکوتی رنگ و بوی سوگواری بانوی دو عالم به خود بگیرد.