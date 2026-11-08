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عکس: سیاه‌پوشی گنبد و نصب کتیبه‌های فاطمی در حرم مطهر رضوی

همزمان با فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) ، گنبد مطهر رضوی با پرچم عزا سیاه‌پوش شد و کتیبه‌های ویژه این ایام در صحن‌های حرم مطهر رضوی نصب شد تا فضای این آستان ملکوتی رنگ و بوی سوگواری بانوی دو عالم به خود بگیرد.

۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۲۳)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۲۳)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۲۲)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۲۲)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۲۱)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۲۱)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۲۰)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۲۰)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۹)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۹)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۸)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۸)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۷)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۷)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۶)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۶)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۵)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۵)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۴)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۴)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۳)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۳)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۲)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۲)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۱)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۱۱)
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۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۹)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۸)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۸)
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۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۶)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۶)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۵)
۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۵)
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۱۴۰۵-۸-۱۷-عکس رضوی-میثم دهقانی (۴)
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