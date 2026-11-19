رئیس اداره مبارزه با شرارت پلیس اطلاعات تهران از دستگیری دو برادر از اراذل و اوباش تحت تعقیب در شمال پایتخت خبر داد و گفت: این افراد که در زمینه خرید و فروش سلاح، سرقت‌های مسلحانه و اقدامات خشونت‌آمیز در سطح شهر تهران فعالیت داشتند، پس از حدود ۲۰ تا ۲۵ روز اقدامات اطلاعاتی و رصد پلیس شناسایی و دستگیر شدند. در بازرسی از مخفیگاه متهمان، مقادیر قابل توجهی سلاح و مهمات، تجهیزات مورد استفاده در سرقت‌ها، ابزار تخریب درِ خودرو و منازل و همچنین تعدادی از اموال مسروقه شهروندان کشف و ضبط شد.