روسیه به مناسبت «روز وحدت ملی» میزبان نمایش نوری ویژه‌ای با عنوان «نور وحدت» بود که در جریان آن، کلیسای تاریخی پتر و پل در سن‌پترزبورگ با نورپردازی‌های رنگارنگ جلوه‌ای تازه به خود گرفت.