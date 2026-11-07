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کد خبر: 4200444 بازدید: 627۰

عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سن‌پترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه

روسیه به مناسبت «روز وحدت ملی» میزبان نمایش نوری ویژه‌ای با عنوان «نور وحدت» بود که در جریان آن، کلیسای تاریخی پتر و پل در سن‌پترزبورگ با نورپردازی‌های رنگارنگ جلوه‌ای تازه به خود گرفت.

عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سن‌پترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه
عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سن‌پترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه
عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سن‌پترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه
عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سن‌پترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه
عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سن‌پترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه
عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سن‌پترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه
عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سن‌پترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه
عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سن‌پترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه
عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سن‌پترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه
عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سن‌پترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه
عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سن‌پترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه
عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سن‌پترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه
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روابط آمریکا و روسیهعکس خبریروز وحدت ملی

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