عکس: نورپردازی بناهای تاریخی سنپترزبورگ در روز وحدت ملی روسیه
روسیه به مناسبت «روز وحدت ملی» میزبان نمایش نوری ویژهای با عنوان «نور وحدت» بود که در جریان آن، کلیسای تاریخی پتر و پل در سنپترزبورگ با نورپردازیهای رنگارنگ جلوهای تازه به خود گرفت.
روسیه به مناسبت «روز وحدت ملی» میزبان نمایش نوری ویژهای با عنوان «نور وحدت» بود که در جریان آن، کلیسای تاریخی پتر و پل در سنپترزبورگ با نورپردازیهای رنگارنگ جلوهای تازه به خود گرفت.
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