به گزارش تابناک، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار کرد: صدای انفجار و دود مشاهده‌ شده در قشم ناشی از عملیات کنترل‌شده امحای مهمات عمل‌نکرده باقی‌مانده از حملات دشمن آمریکایی بوده است.

این عملیات تحت کنترل عوامل مسئول انجام شده و هیچ‌گونه جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.

در روز جمعه ۲۹ آبان، وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.



