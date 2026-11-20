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علت صدای انفجار در قشم چه بود؟
صدای انفجار و دود مشاهدهشده در قشم ناشی از عملیات کنترلشده امحای مهمات عملنکرده باقیمانده از حملات دشمن آمریکایی بوده است.
به گزارش تابناک، احمد نفیسی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری هرمزگان اظهار کرد: صدای انفجار و دود مشاهده شده در قشم ناشی از عملیات کنترلشده امحای مهمات عملنکرده باقیمانده از حملات دشمن آمریکایی بوده است.
این عملیات تحت کنترل عوامل مسئول انجام شده و هیچگونه جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.
در روز جمعه ۲۹ آبان، وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، اخبار را صرفاً از منابع رسمی دنبال کنند.
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