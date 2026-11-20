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هشدار صریح سپاه به شناورهای متخلف
یک نفتکش متخلف که با حمایت ارتش آمریکا قصد عبور از مسیر غیرمجاز تنگۀ هرمز را داشت با اصابت به مینهای دریایی دچار انفجار و آتش سوزی شد.
به گزارش تابناک؛ روابط عمومی نیروی دریایی سپاه اعلام کرد: یک نفتکش متخلف که با حمایت ارتش قاچاقچی آمریکا قصد عبور از مسیر غیر مجاز تنگۀ هرمز را داشت با اصابت به مینهای دریایی در دهانۀ بندر خصب دچار انفجار و آتش سوزی شد.
تصاویر این انفجار تا ساعاتی دیگر منتشر خواهد شد.
نیروی دریایی سپاه هشدار میدهد تردد هیچ شناور متخلفی در تنگه هرمز و خلیج فارس از دید ما پنهان نبوده و دلیل اصابت این نفتکشها به مینهای دریایی تخلف و سرپیچی از قوانین تنگۀ هرمز در انتخاب مسیرهای غیرمجاز و اعتماد به دروغهای ارتش غارتگر و قاچاقچی آمریکاست.
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