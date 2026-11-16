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غنیمت جدید امروز سپاه در تنگه هرمز

نیروی دریایی سپاه از به‌غنیمت‌گرفتن پهپاد آمریکایی MQM-۱۷۰ خبر داد که با عملیات جنگ الکترونیک، سالم در جنوب جزیره قشم به زمین نشانده شد.

کد خبر: 4202252تاریخ انتشار: 3969 بازدید

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روابط عمومی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: صبح امروز، یک فروند پهپاد MQM-۱۷۰ متعلق به ارتش متجاوز آمریکا، طی یک عملیات موفق جنگ الکترونیک، به‌صورت سالم بر زمین نشانده شد.

این چهارمین پهپاد از این نوع است که به دست فرماندهی جنگ الکترونیک و پهپاد نیروی دریایی سپاه و هشتمین پهپادی است که توسط پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در محدوده تنگه هرمز، به‌صورت سالم شکار شده است.

این پهپاد که با هدف ردیابی و شناسایی سامانه‌های پدافندی و جنگ الکترونیک در این محدوده فعالیت می‌کرد، در جنوب جزیره قشم هدف یک تهاجم الکترونیکی موفق از سوی رزمندگان نیروی دریایی سپاه قرار گرفت و پس از به‌دست‌گیری کنترل هدایت آن، به‌صورت سالم بر زمین نشانده شد.

ارتش متجاوز آمریکا در جریان تجاوز نظامی خود، طیف گسترده‌ای از تجهیزات پیشرفته و جدیدش را وارد میدان کرده است؛ اما از پهپادهای چندمیلیون‌دلاری MQ-۹ و MQ-۱ گرفته تا پهپادهای MQM-۱۷۰ و پهپادهای انهدامی لوکاس، همگی در برابر هوشمندی، ابتکار عمل و توانمندی افسران جوان و نخبه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رهگیری، منهدم یا بی‌اثر می‌شوند.

فرماندهان ارتش متجاوز آمریکا بهتر است به‌جای تکرار ادعاهای واهی، واقعیت‌های میدان را بپذیرند و به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران بر تنگه هرمز احترام بگذارند.

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برچسب ها

جنگ الکترونیکتنگه هرمزنیروی دریایی سپاهپهپاد آمریکاییپهپاد MQM-۱۷۰

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