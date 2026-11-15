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موساد، آمریکا را برای جنگ با ایران راضی کرد!
ادعایی تازه درباره طرح اسرائیل برای حمله به ایران منتشر شده است.
به گزارش تابناک، ادعایی تازه درباره طرح اسرائیل برای حمله به ایران منتشر شده است.
وای نت مدعی شد: رومن گوفمن، رئیس موساد در سفر به واشنگتن به احتمال زیاد موفق به راضی کردن آمریکاییها برای حمله به ایران شده است.
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