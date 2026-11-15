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تابناک
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موساد، آمریکا را برای جنگ با ایران راضی کرد!

ادعایی تازه درباره طرح اسرائیل برای حمله به ایران منتشر شده است.

کد خبر: 4202152تاریخ انتشار: 123 بازدید
رومن گوفمن
به گزارش تابناک، ادعایی تازه درباره طرح اسرائیل برای حمله به ایران منتشر شده است.

وای نت مدعی شد: رومن گوفمن، رئیس موساد در سفر به واشنگتن به احتمال زیاد موفق به راضی کردن آمریکایی‌ها برای حمله به ایران شده است.

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برچسب ها

آمریکاایرانجنگموساداسرائیلحمله نظامیرئیس موسادرومن گوفمن

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