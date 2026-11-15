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سکانس جنجالی که باعث توقیف سریال یل شد

تعداد بازدید: ۶۰۳
کد خبر: 4202046 2268 بازدید تاریخ انتشار:
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سکانس جنجالی در آغوش گرفتن سهیلا رضوی بازیگر 72 ساله در نقش مادر بابک حمیدیان توسط حمیدیان که باعث توقیف سریال یل اثر تازه برادران محمود شد را می‌بینید.


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برچسب‌ها:
بابک حمیدیانویدیونبض خبرسهیلا رضویبغل کردندر آغوش کشیدنسریال یل

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