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نبض خبر
سکانس جنجالی که باعث توقیف سریال یل شد
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سکانس جنجالی در آغوش گرفتن سهیلا رضوی بازیگر 72 ساله در نقش مادر بابک حمیدیان توسط حمیدیان که باعث توقیف سریال یل اثر تازه برادران محمود شد را میبینید.
نبض خبر
سکانس جنجالی در آغوش گرفتن سهیلا رضوی بازیگر 72 ساله در نقش مادر بابک حمیدیان توسط حمیدیان که باعث توقیف سریال یل اثر تازه برادران محمود شد را میبینید.
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