کپی پیوندچاپ0 دیدگاه237 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم فیلم فیلم نبض خبرتصاویر ملاقاتهای خاص کوروش زارعی تعداد بازدید: ۶۸ تعداد بازدید: ۶۸ مرورگر شما پخش ویدیو را پشتیبانی نمیکند. کد خبر: 4201668 | 237 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ ۲۲:۲۹ | 13 November 2026 دانلود ویدیو کد ویدیو کد ویدیوبرای نمایش این ویدیو در سایت خود، کد زیر را کپی کنید.کپی کدبستن تصاویر ملاقاتهای خاص مرحوم کوروش زارعی با رهبر انقلاب را میبینید. افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگلتابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید https://tabnak.ir/fa/news/4201668/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:رهبر انقلابویدیونبض خبرکوروش زارعی مطالب مرتبطرهبر انقلاب درگذشت کوروش زارعی را تسلیت گفتندتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۲۰عکس: مراسم تشییع پیکر کوروش زارعیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹تشییع پیکر کوروش زارعی روز چهارشنبه در حرم مطهر حضرت معصومه (س)تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۹اعلام زمان تشییع کوروش زارعیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۸کوروش زارعی هنرمند تئاتر هرمزگانی درگذشتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷نگاهی به کارنامه هنری مرحوم کوروش زارعی؛ از «لاوی» یوسف پیامبر تا سالها حضور در صحنه تئاترتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷کوروش زارعی درگذشتتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظرات بینندگان انتشار یافته:۰ در انتظار بررسی:۲ غیرقابل انتشار:۰ هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است. در پاسخ به نام (اختیاری) ایمیل (اختیاری) نظر * ارسال برای بررسیانصراف
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