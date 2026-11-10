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کد خبر: 4201079
۱۴۰۵/۰۸/۱۹ ۲۱:۱۰
عکس: مراسم تشییع پیکر کوروش زارعی
مراسم وداع و بدرقه پیکر کوروش زارعی، بازیگر، کارگردان و از چهرههای تئاتر ایران، صبح سهشنبه ۱۹ آبانماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولان فرهنگی، دوستان و خانواده این هنرمند در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.
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