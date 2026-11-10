عکس: مراسم تشییع پیکر کوروش زارعی

مراسم وداع و بدرقه پیکر کوروش زارعی، بازیگر، کارگردان و از چهره‌های تئاتر ایران، صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵ با حضور جمعی از هنرمندان، مسئولان فرهنگی، دوستان و خانواده این هنرمند در حوزه هنری انقلاب اسلامی برگزار شد.