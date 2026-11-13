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طرح زوج یا فرد از در منازل در تهران اجرا می‌شود

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ گفت: بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا در استانداری تهران، با توجه به شرایط موجود از فردا(۲۳ آبان) طرح زوج یا فرد از در منازل در پایتخت اجرا می‌شود و تردد کامیون‌ها به جز وسایل نقلیه حمل دارو و مواد غذایی ممنوع است.

کد خبر: 4201647تاریخ انتشار: 1494 بازدید۰

پلیس
به گزارش تابناک، سردار سید ابوالفضل موسوی پور گفت: بر اساس اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوا و با توجه به شرایط جوی موجود طرح زوج یا فرد از فردا از جلوی در منازل در پایتخت اجرا می‌شود و وسایل نقلیه‌ای که شماره سمت راست آنها زوج است مجوز تردد در روز شنبه را دارند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: در طول اجرای این طرح با وسایل نقلیه دودزا که عامل آلایندگی هوا خواهند بود، برخورد جدی خواهد شد.

وی افزود: همکاران من در ۱۰۰ نقطه از شهر مستقر هستند و با خودروهای دودزا و بدون معاینه فنی برخورد خواهند داشت ضمن اینکه دوربین‌ها ثبت تخلف نیز وسایل نقلیه بدون مجوز معاینه فنی را اعمال قانون می‌کنند.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ در پایان گفت: تردد وسایل نقلیه حمل دارو و مواد غذایی و کامیون‌های حمل بتن که مجوز پلیس راهور را دارند بلامانع است. در غیر این صورت تردد کلیه کامیون‌ها ممنوع است.

منبع: خبرگزاری پلیس

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برچسب ها

پلیستهرانآلودگی هواطرح زوج و فردکمیته اضطرار آلودگی هوا

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