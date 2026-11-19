در حالی که کارگروه تنظیم بازار تازه نرخ شیر خام را ۶۸ هزار تومان اعلام کرد اما قیمت محصولات لبنی در بازار از ماه‌ها پیش جهش کرده است این مساله با بازخوانی خط زمانی عجیب قیمت‌ها، پرده از بازی قیمت‌سازی پیش از قیمت‌گذاری برمی‌دارد ؛ جایی که مصوبه، نه ابزار تنظیم بازار، بلکه تنها عاملی برای گران‌فروشی‌های از پیش انجام شده است.

به گزارش خبرنگار حوزه کشاورزی تابناک، براساس اعلام انجمن صنایع لبنی، قیمت هر کیلوگرم شیر خام کیفی استاندارد در دامداری با توافق کارگروه تنظیم بازار وزارت جهاد کشاورزی ۶۸ هزار تومان تعیین شد و این نرخ یک هفته پس‌از ابلاغ کتبی مصوبه برای دامداری‌ها و کارخانه‌های لبنی لازم‌الاجرا خواهد بود؛ این درحالی است که قیمت قبلی شیرخام کیلویی ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان بود. ؛ رقمی که نسبت به نرخ ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومانی قبلی، ۷,۵۰۰ تومان یا حدود ۱۲.۴ درصد افزایش دارد اما مسئله اصلی اینجاست که این مصوبه، نه آغاز گرانی است و نه پایان آن؛ بلکه قرار است مهر تأییدی بر افزایشی باشد که ماه‌ها پیش در بازار اتفاق افتاده است.

وقتی مصوبه فقط دنبال توجیه گرانی است!

افزایش ۱۲.۴ درصدی، شاید در نگاه اول اصلاح معقول به نظر برسد؛ اما زمانی معنادار می‌شود که دیگر اعداد مرتبط با آن را کنار هم بگذاریم برای مثال نرخ رسمی شیر خام در خرداد تا آبان ۱۴۰۵ ۶۰,۵۰۰ تومان بود و نرخ جدید مصوب ۲۷ آبان ۱۴۰۵۶۸,۰۰۰ تومان شده است این درحالی است که قیمت شیر پرچرب بطری یک‌لیتری شهریور ۱۴۰۵ ۱۶۰,۰۰۰ تومان بود و قیمت همان محصول در آبان ۱۴۰۵ به ۲۰۷,۹۰۰ تومان رسیده است بنابراین قیمت محصول نهایی، دو و نیم برابر بیشتر از قیمت مواد اولیه‌اش رشد کرده است و این رشد، پیش از ابلاغ رسمی مصوبه رخ داده است و این همان نقطه‌ای است که کل منطق قیمت‌گذاری مبتنی بر بهای تمام‌شده را زیر سؤال می‌برد.

اگر روند تصمیم‌گیری درمورد قیمت شیر را از خرداد ماه امسال مرور کنیم، تصویری از یک بازار آشفته بیرون می‌آید که نشان می دهد قیمت محصول نهایی، پیش از مصوبه بالا رفته و حالا مصوبه، تنها آن را قانونی می‌کند.

- ۱۹ خرداد ۱۴۰۵: نرخ شیر خام درب کارخانه ۶۰,۵۰۰ تومان مصوب می‌شود و چهار قلم لبنیات تنظیم‌بازاری با همان مبنا قیمت‌گذاری می‌شوند.

- ۴ مهر ۱۴۰۵: متوسط قیمت هر کیلوگرم شیر خام ۶۰,۵۰۰ تومان اعلام می‌شود.

- ۳ آبان ۱۴۰۵: رئیس انجمن صنفی گاوداران از «توافق» با انجمن صنایع لبنی برای نرخ ۶۸ هزار تومان درب دامداری و ۷۰ هزار تومان درب کارخانه خبر می‌دهد — بدون هیچ مصوبه رسمی.

- ۱۳ آبان ۱۴۰۵: مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های لبنی رسماً اعلام می‌کند که «هرگونه افزایش قیمت شیر خام و محصولات لبنی غیرقانونی است» و مبنای محاسبه همان ۶۰,۵۰۰ تومان است.

- ۱۴ تا ۱۸ آبان ۱۴۰۵: گزارش‌ها از افزایش قیمت لبنیات در بازار و حتی رقم کارشناسی ۷۰,۸۰۰ تومان برای شیر خام خبر می‌دهند؛ در حالی که هیچ نرخی رسماً ابلاغ نشده است.

- ۲۷ آبان ۱۴۰۵: کارگروه تنظیم بازار، همان ۶۸ هزار تومانی را که سه هفته پیش در رسانه‌ها «توافق» نامیده شده بود، رسمی می‌کند.

سه تناقض که وزارت جهاد باید پاسخ دهد

اولین تناقض این است که در ۱۳ آبان که کارگروه تنظیم بازار رسماً اعلام کرد هیچ افزایشی وجود ندارد و هر افزایشی غیرقانونی است اما در ۲۷ آبان، همان کارگروه، افزایش ۱۲.۴ درصدی را تصویب کرد حال سوال این است که بین این دو تاریخ، چه اتفاقی افتاد؟ یا چه داده اقتصادی جدیدی وارد شد که لزوم افزایش قیمت احساس شد ؟ اگر مبنای افزایش، نرخ ارز و هزینه نهاده‌های دامی است، این متغیرها در ۱۳ آبان هم وجود داشت .

مساله دوم این است که نرخ شیر خام حاصل چانه‌زنی دو تشکل صنفی مانند انجمن گاوداران به عنوان فروشنده و انجمن صنایع لبنی به عنوان خریدار است و کارگروه تنظیم بازار در این ساختار، بیشتر نقش ثبت‌کننده توافق را دارد تا نقش تنظیم‌گر مستقل اما مسئله اینجاست که در این معامله، طرف سوم که همان مصرف کننده است همیشه غایب است و هیچ‌کس در آن جلسه نمایندگی سفره خانوار را بر عهده ندارد بنابراین و وقتی دو طرف مذاکره، هر دو از افزایش قیمت پایه منتفع می شوند منطقی است که نتیجه همیشه افزایش قیمت باشد . ضمن اینکه تاریخچه مصوبات نشان می‌دهد نرخ شیر خام یک‌طرفه به سمت صعودی همواره حرکت می‌کند حتی وقتی نرخ ارز و نهاده‌ها کاهشی باشد اما قیمت پایه پایین نیامده است.

اما وزارت جهاد کشاورزی که مدت هاست ابزار نظارتی ندارد و صرفا مجوز می‌دهد و این وزارتخانه نه سازوکار رصد قیمت در سطح خرده‌فروشی دارد، نه توان بازرسی روزانه، نه ضمانت اجرایی برای برخورد با گران‌فروشی. همچنین گرچه وزارت جهاد، قیمت شیر خام را تنظیم می‌کند اما محصول نهایی مانند لبنیات، تحت نظارت سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است که ظاهرا در سمت تولیدکنندگان ایستاده است.