ساعتی پیش، یک نفتکش متخلف در ممنوعه شرق تنگه هرمز بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد.



به گزارش تابناک، نیروی دریایی ارتش اعلام کرد، ساعتی پیش، یک نفتکش متخلف در محدوده ممنوعه شرق تنگه هرمز، بر اثر برخورد با مین دریایی دچار آتش‌سوزی شد و متوقف شد.

این نفتکش سامانه‌های ناوبری خود را خاموش کرده بود.

نیروی دریایی ارتش اعلام کرد، بامداد امروز نیز یک نفتکش متخلف دیگر، با برخورد به مین دریایی دچار حریق شده بود.

روابط عمومی نیروی دریایی ارتش همچنین با تأکید بر حاکمیت ضوابط مشخص بر تردد شناورها در تنگه هرمز تصریح کرد: تمامی شناورهایی که قصد عبور از این گذرگاه راهبردی را دارند، باید پیش از ورود، هماهنگی‌های لازم را با نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران انجام داده و از مسیرهای دریایی مجاز تردد کنند و سامانه‌های شناسایی، ردیابی و هدایت خود را در تمام مدت مسیر فعال نگه دارند. رعایت این الزامات، شرط اساسی تأمین امنیت و امکان عبور شناورها از این آبراه است