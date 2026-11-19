حسن عمیص، مداح لبنانی در جوار مزار رهبر شهید انقلاب اسلامی در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی با ذکر مداحی در سوگ و پاسداشت مقام والای ایشان، یاد و خاطره آن شهید والامقام را گرامی داشت.