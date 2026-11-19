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عکس: حضور مداح لبنانی در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی
حسن عمیص، مداح لبنانی در جوار مزار رهبر شهید انقلاب اسلامی در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی با ذکر مداحی در سوگ و پاسداشت مقام والای ایشان، یاد و خاطره آن شهید والامقام را گرامی داشت.
حسن عمیص، مداح لبنانی در جوار مزار رهبر شهید انقلاب اسلامی در رواق دارالذکر حرم مطهر رضوی با ذکر مداحی در سوگ و پاسداشت مقام والای ایشان، یاد و خاطره آن شهید والامقام را گرامی داشت.
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