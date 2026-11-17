بیست‌ودومین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با محوریت انتشار تقریظ حضرت آیت‌الله‌العظمی شهید سیّدعلی خامنه‌ای بر رمان «خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» برگزار شد؛ اثری داستانی که گوشه‌ای از مجاهدت‌های ناگفته در رویارویی با ماشین ترور رژیم صهیونیستی را در بستر رمان به تصویر می‌کشد.«خاک‌سپاری دوم بانوی مرگ» به قلم نیما اکبرخانی و محصول انتشارات انقلاب اسلامی است و داستان آن در میدان نبردی پنهان و مستمر شکل می‌گیرد که سه نسل از جوانان ایران در آن نقش‌آفرین‌اند؛ از جوانانی که در دفاع مقدس پرورش یافتند تا رزمندگانی که میدان فعالیتشان از غرب سوسنگرد تا شرق مدیترانه امتداد یافت.