عکس: مراسم رونمایی از تقریظ رهبرشهید بر رمان خاکسپاری دوم بانوی مرگ
بیستودومین پاسداشت ادبیات جهاد و مقاومت با محوریت انتشار تقریظ حضرت آیتاللهالعظمی شهید سیّدعلی خامنهای بر رمان «خاکسپاری دوم بانوی مرگ» برگزار شد؛ اثری داستانی که گوشهای از مجاهدتهای ناگفته در رویارویی با ماشین ترور رژیم صهیونیستی را در بستر رمان به تصویر میکشد.«خاکسپاری دوم بانوی مرگ» به قلم نیما اکبرخانی و محصول انتشارات انقلاب اسلامی است و داستان آن در میدان نبردی پنهان و مستمر شکل میگیرد که سه نسل از جوانان ایران در آن نقشآفریناند؛ از جوانانی که در دفاع مقدس پرورش یافتند تا رزمندگانی که میدان فعالیتشان از غرب سوسنگرد تا شرق مدیترانه امتداد یافت.
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.