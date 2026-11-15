عکس: مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری

همزمان با آغاز سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین بهره‌بردازی از ۳۴ خودرو کتابخانه عمومی سیار، با هدف گسترش عدالت فرهنگی و توسعه دسترسی به خدمات کتابخانه‌ای در مناطق کم‌برخوردار و فاقد کتابخانه، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور، در میدان مشق، برگزار شد.