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کد خبر: 4202118

عکس: مراسم بزرگداشت روز کتاب، کتابخوانی و کتابداری

همزمان با آغاز سی‌وچهارمین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران، آیین بهره‌بردازی از ۳۴ خودرو کتابخانه عمومی سیار، با هدف گسترش عدالت فرهنگی و توسعه دسترسی به خدمات کتابخانه‌ای در مناطق کم‌برخوردار و فاقد کتابخانه، با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و جمعی از مسئولان فرهنگی کشور، در میدان مشق، برگزار شد.


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