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کد خبر: 100000615 بازدید: 135۰

عکس: تسلیم استوارنامه سفرای کشورها به رییس جمهور

سفرای کشورهای قبرس،سوئیس،ترکیه ،نیجریه و پرتغال با حضور در نهاد ریاست جمهوری ‌بطور جداگانه استوارنامه های خود را تسلیم دکتر مسعود پزشکیان رییس‌جمهوری اسلامی ایران کردند.

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