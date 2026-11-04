عکس کد خبر: 100000615 بازدید: 135۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۹:۱۱ عکس: تسلیم استوارنامه سفرای کشورها به رییس جمهور سفرای کشورهای قبرس،سوئیس،ترکیه ،نیجریه و پرتغال با حضور در نهاد ریاست جمهوری بطور جداگانه استوارنامه های خود را تسلیم دکتر مسعود پزشکیان رییسجمهوری اسلامی ایران کردند. دانلود همه تصاویر ⇩⊕⊙⊖ ۱۷۹۳۷۲۸۱۱۵۳۰۲۴۸۹۰۰۱۷۹۳۷۲۸۱۱۲۹۲۴۳۴۰۰۰۱۷۹۳۷۲۸۱۰۸۳۷۳۲۹۴۰۰۱۷۹۳۷۲۸۱۱۰۵۹۶۰۱۸۰۰۱۷۹۳۷۲۸۱۰۸۳۷۳۲۹۴۰۰۱۷۹۳۷۲۸۱۰۶۱۱۸۲۱۹۰۰۱۷۹۳۷۲۸۱۰۱۵۴۹۲۰۳۰۰۱۷۹۳۷۲۸۰۹۹۳۷۰۴۸۳۰۰۱۷۹۳۷۲۸۰۹۷۱۵۴۴۷۰۰۰۱۷۹۳۷۲۷۸۹۸۶۱۶۸۱۰۰۰۱۷۹۳۷۲۷۸۹۱۸۸۳۰۹۷۰۰۱۷۹۳۷۲۷۸۹۴۰۸۰۵۹۱۰۰۱۷۹۳۷۲۷۸۸۷۳۲۶۵۰۴۰۰۱۷۹۳۷۲۷۸۸۵۰۸۵۴۷۶۰۰۱۷۹۳۷۲۷۷۶۲۰۰۶۰۸۹۰۰۱۷۹۳۷۲۷۷۵۹۴۵۳۷۵۷۰۰۱۷۹۳۷۲۷۷۵۴۸۸۶۳۷۹۰۰۱۷۹۳۷۲۷۷۵۰۵۹۴۹۴۷۰۰۱۷۹۳۷۲۷۷۴۵۹۷۳۳۹۷۰۰۱۷۹۳۷۲۷۶۰۴۱۳۷۴۱۱۰۰۱۷۹۳۷۲۷۶۰۱۴۹۷۳۰۲۰۰۱۷۹۳۷۲۷۵۹۴۲۷۶۵۵۲۰۰۱۷۹۳۷۲۷۵۹۲۲۶۸۴۸۴۰۰۱۷۹۳۷۲۷۴۱۲۷۶۵۷۷۷۰۰۱۷۹۳۷۲۷۵۸۹۹۷۴۳۶۹۰۰۱۷۹۳۷۲۷۴۱۰۲۷۷۵۰۱۰۰۱۷۹۳۷۲۷۴۰۵۳۰۰۶۶۸۰۰۱۷۹۳۷۲۷۴۰۷۷۸۹۱۴۱۰۰۱۷۹۳۷۲۷۴۰۳۲۴۸۶۴۲۰۰۱۷۹۳۷۲۷۲۱۶۹۱۱۰۷۹۰۰۱۷۹۳۷۲۷۲۱۴۶۵۵۶۱۰۰۰۱۷۹۳۷۲۷۲۰۹۵۳۲۹۵۰۰۰۱۷۹۳۷۱۹۲۲۱۸۴۸۹۴۹۰۰۱۷۹۳۷۱۹۲۲۶۵۶۷۹۷۷۰۰۱۷۹۳۷۱۹۲۲۶۵۶۷۹۷۷۰۰ تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنیدافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل اشتراک گذاری لینک کوتاهکپی لینک برچسب هارئیس جمهوراستوارنامهعکس خبریدکترمسعود پزشکیان گزارش خطا گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن نظر شماسایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.نام (اختیاری)ایمیل* نظر در پاسخ به لغو پاسخارسال
نظر شما
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.