عکس: تسلیم استوارنامه سفرای کشورها به رییس جمهور

سفرای کشورهای قبرس،سوئیس،ترکیه ،نیجریه و پرتغال با حضور در نهاد ریاست جمهوری ‌بطور جداگانه استوارنامه های خود را تسلیم دکتر مسعود پزشکیان رییس‌جمهوری اسلامی ایران کردند.